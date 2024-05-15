nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

В Тюмени осудили мошенников из Казани, скупавших иномарки

Мошенники в Тюмени скупали иномарки на фальшивые паспорта

15 мая 2024, 12:13
Фото: 1MI

В Тюмени осудили мошенников из Казани, скупавших иномарки

Тюменский районный суд лишил свободы двух жителей Казани, которые признаны виновными в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона.

Как стало из материалов уголовного дела, мужчины приехали в областную столицу в апреле 2023 года. По поддельному паспорту одного из них, они оформили кредит на автомобиль стоимостью более двух миллионов рублей.

Позже, мошенники попытались повторить свое преступление и приобрести машину стоимостью 1,9 миллиона рублей. В этот раз сотрудник салона заметил подделку документа гражданина РФ.

Решением суда, осужденные получили 5 лет и 2 года и 6 месяцев лишения свободы соответственно.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала 2023 года в Тюменской области были угнаны более 100 автомобилей.

Читайте также:
Сошлись на малом: тюменка подала в суд на РЖД за сбитую поездом сеструЛетевший до Красноярска самолет экстренно сел в ТюмениДве девочки на электросамокате попали под колеса иномарки в Тюмени
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Мошенники
Подпишитесь
Держаться как в 41-м. На Тобольск наступает большая вода
Вчера, 14:02
Жару не ждите: синоптики рассказали, какая погода будет в июне
Сегодня, 05:34
Будет голод? Как повлияют майские морозы и снегопады на урожай в Тюменской области
Сегодня, 06:27
«Таких программ больше не будет»: что ждать после отмены льготной ипотеки в Тюмени?
Сегодня, 01:00
Мигранты начали переезжать в Тюмень целыми семьями
Сегодня, 04:33
«Сам попросился»: уроженец Таджикистана рассказал, как попал на СВО через Тюмень
Сегодня, 09:49
"