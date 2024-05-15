Мошенники в Тюмени скупали иномарки на фальшивые паспорта

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Как стало из материалов уголовного дела, мужчины приехали в областную столицу в апреле 2023 года. По поддельному паспорту одного из них, они оформили кредит на автомобиль стоимостью более двух миллионов рублей.
Позже, мошенники попытались повторить свое преступление и приобрести машину стоимостью 1,9 миллиона рублей. В этот раз сотрудник салона заметил подделку документа гражданина РФ.
Решением суда, осужденные получили 5 лет и 2 года и 6 месяцев лишения свободы соответственно.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала 2023 года в Тюменской области были угнаны более 100 автомобилей.