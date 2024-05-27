«Наносил удары ковшом и кулаками»: тюменец убил своего отца

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
По версии правоохранителей, убийство произошло 13 апреля этого года во время конфликта между 40-летним сыном и 65-летним отцом. Они были пьяны.
Как утверждает следствие, потерпевший скончался через непродолжительное время от полученных травм. Суд на время расследования арестовал обвиняемого.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Тюменской области.
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