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Пьяный тюменец до смерти избил отца

«Наносил удары ковшом и кулаками»: тюменец убил своего отца

27 мая 2024, 10:42
Фото: 1MI

Пьяный тюменец до смерти избил отца

Житель Ярковского района Тюменской области до смерти избил своего отца. Злоумышленник наносил ему удары металлическим ковшиком и кулаками, сообщает региональное следственное управление СК.
Сюжет
Суд

По версии правоохранителей, убийство произошло 13 апреля этого года во время конфликта между 40-летним сыном и 65-летним отцом. Они были пьяны.

Как утверждает следствие, потерпевший скончался через непродолжительное время от полученных травм. Суд на время расследования арестовал обвиняемого.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что участника СВО из Тюмени оштрафовали на 40 тысяч рулей за избиение прохожего

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