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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

В Тюмени впервые осудили спонсора ФБК*

«Штраф за донат»: В Тюмени осудили спонсора запрещенной организации

10 апреля 2024, 11:29
Фото: 1MI

В Тюмени впервые осудили спонсора ФБК*

Ленинский районный суд Тюмени приговорил спонсора «Фонда борьбы с коррупцией» (НКО-иноагент, запрещенная экстремистская организация) к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Осужденный является уроженцем Омска.
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Суд

Подобный приговор стал первым в истории Тюменской области. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ura.ru.

Согласно материалам дела, мужчина «донатил» запрещенной организации. Он был задержан у себя на Родине, но так как преступление было совершено в Тюмени, его доставили в региональный суд.

Известно, что осужденный во время следствия находился в следственном изоляторе. В общей сложности он провел там более полугода.

*ФБК является некоммерческой организацией — иностранным агентом, включена в перечень экстремистских и запрещена на территории РФ.

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