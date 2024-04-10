«Штраф за донат»: В Тюмени осудили спонсора запрещенной организации

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Подобный приговор стал первым в истории Тюменской области. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ura.ru.
Согласно материалам дела, мужчина «донатил» запрещенной организации. Он был задержан у себя на Родине, но так как преступление было совершено в Тюмени, его доставили в региональный суд.
Известно, что осужденный во время следствия находился в следственном изоляторе. В общей сложности он провел там более полугода.
*ФБК является некоммерческой организацией — иностранным агентом, включена в перечень экстремистских и запрещена на территории РФ.