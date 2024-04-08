«Были пьяны»: Тюменка зарезала своего мужа

Posted Вчера, 08:00
Published Вчера, 08:00
Modified Вчера, 08:02
Updated Вчера, 08:02
Жительница Ялуторовского района зарезала своего супруга. ЧП произошло 5 апреля этого года, сообщает пресс-служба судов региона.
Как стало известно из материалов уголовного дела, между женщиной и супругом произошла ссора. В момент трагедии они были пьяны. Подозреваемая нанесла потерпевшему множественные удары ножом в область груди и спины.
Тюменец скончался от кровопотери. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело. Подозреваемая находится в следственном изоляторе.