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Posted Вчера, 08:00

Published Вчера, 08:00

Modified Вчера, 08:02

Updated Вчера, 08:02

Пьяная тюменка зарезала своего супруга

«Были пьяны»: Тюменка зарезала своего мужа

8 апреля 2024, 08:00
Фото: 1MI

Пьяная тюменка зарезала своего супруга

Подозреваемая в преступлении задержана
Сюжет
Суд

Жительница Ялуторовского района зарезала своего супруга. ЧП произошло 5 апреля этого года, сообщает пресс-служба судов региона.

Как стало известно из материалов уголовного дела, между женщиной и супругом произошла ссора. В момент трагедии они были пьяны. Подозреваемая нанесла потерпевшему множественные удары ножом в область груди и спины.

Тюменец скончался от кровопотери. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело. Подозреваемая находится в следственном изоляторе.

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