Один против всех: осужденный фигурант «Тюменского дела» повлиял на общий приговор

Приговор Кирилл Брик услышал еще в середине мая. Источники редакции, связанные с делом допускают, что тюменец пошел на следку со следствием и признал вину, вместе с тем подтвердив обвинения и в от ношении других фигурантов дела. Именно поэтому суд прошел достаточно быстро и приговор был достаточно мягким — Брику грозило до 20 лет тюрьмы.