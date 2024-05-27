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Published Сегодня, 09:46

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Updated Сегодня, 09:48

Осужденный фигурант «Тюменского дела» повлиял на общий приговор.

Один против всех: осужденный фигурант «Тюменского дела» повлиял на общий приговор

27 мая 2024, 09:46
Фото: nashgorod.ru
Осужденный фигурант «Тюменского дела» повлиял на общий приговор.

Осужденный фигурант «Тюменского дела» повлиял на общий приговор

Фигурантов «Тюменского дела» отрицающих свою вину осталось пятеро. Дело шестого парня выделили в отдельное производство, он уже услышал свой приговор — 8 лет лишения свободы. Этот приговор скажется и на последующих вердиктах суда, в частности на потенциальном пожизненном приговоре.
Сюжет
Суд

Приговор Кирилл Брик услышал еще в середине мая. Источники редакции, связанные с делом допускают, что тюменец пошел на следку со следствием и признал вину, вместе с тем подтвердив обвинения и в от ношении других фигурантов дела. Именно поэтому суд прошел достаточно быстро и приговор был достаточно мягким — Брику грозило до 20 лет тюрьмы.

«Это может сигнализировать о том, что он заключил сделку со следствием и соблюдал ее условия. В этом случае допускается приговор меньше нижнего показателя статьи», — объяснил тюменский адвокат Павел Руснаков.

Дело четырех фигурантов рассмотрят в военном суде Екатеринбурга 6 и 7 июня. Дело пятого фигуранта — Романа Паклина пока «на паузе» в связи с тем, что мужчину признали недееспособным, у него диагностировано шизофреноподобное расстройство, сейчас его официальным представителем являемся мать.

Адвокат Руснаков объясняет, что в таком случае Паклину может грозить принудительное лечение в больнице, вместо тюремного срока. Однако и его и остальных четверых фигурантов будут судить на основании преюдицией, то есть приговор Брика будет восприниматься, как прямое доказательство вины каждого из фигурантов.

«Там уже приговор будет в рамках санкций статей — не ниже. К тому же у фигурантов статей несколько и приговор будет выносится по их совокупности», — отметил Руснаков.

Напомним, что сейчас Айдыну, Незнамову и Чертыкову грозит лишение свободы на срок от 15 до 30 лет. Никита Олейник может получить пожизненное, так как его считают организатором террористического сообщества, существование которого фигуранты дела отрицают, однако приговор Брика стоит выше слов фигурантов.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский подросток со своими приятелями насмерть забил вахтовика. Парням предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц, по предварительному сговору».

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