Дату избрания мэра Тобольска тайно перенесли

По словам инсайдеров, причиной такого решения стало то, что 28 мая тобольские активисты, недовольные работой действующего мэра Максима Афанасьева, планировали провести возле здания Тобольской думы забастовки и пикеты. В качестве еще одной версии переноса дня выборов источники называют график губернатора Тюменской области Александра Моора, у которого на 28 мая запланировано какое-то важное мероприятие, пишет Ура. Ру.