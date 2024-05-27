Дату избрания мэра Тобольска тайно перенесли

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
По словам инсайдеров, причиной такого решения стало то, что 28 мая тобольские активисты, недовольные работой действующего мэра Максима Афанасьева, планировали провести возле здания Тобольской думы забастовки и пикеты. В качестве еще одной версии переноса дня выборов источники называют график губернатора Тюменской области Александра Моора, у которого на 28 мая запланировано какое-то важное мероприятие, пишет Ура. Ру.
Отметим, на должность главы администрации Тобольска претендуют всего два кандидата — действующий мэр Афанасьев и депутат Тобольской гордумы, главный инженер ТРЦ «Жемчужина Сибири» Максим Захаров, пишет 72.RU.
Напомним, пост главы города Максим Афанасьев занимает с 2019 года. Тогда во время голосования он получил поддержку 21 депутата гордумы из 24.