nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Тюмень вернулись ушедшие из-за санкция бренды автомобилей

Заграничные автомобильные бренды вернулись в Тюмень. Сколько теперь стоят авто?

27 мая 2024, 07:20
Фото: 1MI

Тюмень вернулись ушедшие из-за санкция бренды автомобилей

В тюменские автоцентры начали возвращаться автомобильные бренды, покинувшие Россию в 2022 году из-за санкций. В частности, в продаже появились Hyundai, KIA, Peugeot, Citroen, Nissan, Mitsubishi, Mazda и авто других заграничных брендов.

Правда, их стоимость существенно выше, чем в 2022 году из-за расходов на логистику и повышения ставки утильсбора.

Продажей Hyundai, KIA в Тюмени занимается компания «Восток Моторс Тюмень» (ООО «ВМ Тюмень»). Представители дилера отмечают, что автомобили пользуются спросом — заявки на покупку были еще до появления авто в салоне.

Также раскупают активно тюменцы Peugeot и Citroen в ГК «Автоград», даже несмотря на то, что из стоимость существенно выше авто аналогичного класса, произведенных в Китае.

Поставки автомобилей Volkswagen в Тюмень производят официально через дистрибьютора компанию — AGR — централизованно (дилер «Авто-Дина»), но, по сути, это параллельный импорт автомобилей китайского производства.

Тура вновь начала мелеть? Что происходит с тюменской рекой
Узнать подробнее
«В конце прошлого года был сформирован модельный ряд из семи новых моделей, ни одна из которых ранее не была представлена в модельном ряду до 2022 года. Эти автомобили пользуются стабильным спросом», — сообщил РБК Тюмень генеральный директор холдинговой компании «Дина» Иван Михайлов.

Бренд Volkswagen в Тюмени представлен премиальными кроссоверами по цене более 4 миллионов рублей и седанами стоимостью 3 миллиона рублей. Более бюджетный вариант — авто марки Jettа (Volkswagen Pol), имеющий корни Volkswagen. Его стоимость не превышает 2 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в мае начнутся продажи российского кроссовера XCITE X-Cross 7, являющегося аналогом Chery Tiggo 7 PRO.

Читайте также:
У Тюменской филармонии появился новый руководительСамый молодой мэр России уехал из Югры и устроился на работу в Тюмени. Кем?«От потопов к засухе»: в чем причина природных аномалий в Тюменской области?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Новости тюмени#Автомобили
Подпишитесь
«От потопов к засухе»: в чем причина природных аномалий в Тюменской области?
Сегодня, 06:20
Опять скандал: из тюменской больницы массово уволился медперсонал
24 мая, 04:41
Снег, дождь и сильный ветер: когда в Тюмень вернется тепло?
Вчера, 10:56
Росстат раскрыл зарплаты тюменских педагогов
Вчера, 10:20
Хайп и безобразия: ТОП-7 тюменских блогерш, скандально прославившихся на всю Россию
Сегодня, 01:00
Вода в реках Вагай, Тобол и Иртыш продолжает прибывать
Сегодня, 03:44
"