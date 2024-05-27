Заграничные автомобильные бренды вернулись в Тюмень. Сколько теперь стоят авто?

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Правда, их стоимость существенно выше, чем в 2022 году из-за расходов на логистику и повышения ставки утильсбора.
Продажей Hyundai, KIA в Тюмени занимается компания «Восток Моторс Тюмень» (ООО «ВМ Тюмень»). Представители дилера отмечают, что автомобили пользуются спросом — заявки на покупку были еще до появления авто в салоне.
Также раскупают активно тюменцы Peugeot и Citroen в ГК «Автоград», даже несмотря на то, что из стоимость существенно выше авто аналогичного класса, произведенных в Китае.
Поставки автомобилей Volkswagen в Тюмень производят официально через дистрибьютора компанию — AGR — централизованно (дилер «Авто-Дина»), но, по сути, это параллельный импорт автомобилей китайского производства.
«В конце прошлого года был сформирован модельный ряд из семи новых моделей, ни одна из которых ранее не была представлена в модельном ряду до 2022 года. Эти автомобили пользуются стабильным спросом», — сообщил РБК Тюмень генеральный директор холдинговой компании «Дина» Иван Михайлов.
Бренд Volkswagen в Тюмени представлен премиальными кроссоверами по цене более 4 миллионов рублей и седанами стоимостью 3 миллиона рублей. Более бюджетный вариант — авто марки Jettа (Volkswagen Pol), имеющий корни Volkswagen. Его стоимость не превышает 2 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в мае начнутся продажи российского кроссовера XCITE X-Cross 7, являющегося аналогом Chery Tiggo 7 PRO.