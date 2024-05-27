Ведро карасей за два часа наловил тюменский рыбак. Где?

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
«Карась — просто бешеный клев на озере», — сообщил рыбак. Правда, где находится «клевое» место, раскрывать не стал.
Также о хорошем улове сообщают рыбаки, обосновавшиеся на Туре. По их словам, караси, чебаки, лещи и плотва ловятся исправно.
Ранее «Наш Город» писал, что житель деревни Малая Ченчерь в Казанском районе поймал необычную для тюменского региона рыбу — амурского вьюна. Рыбак предположил, что ее принесло течением из Казахстана во время паводка.