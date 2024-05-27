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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Тюменский рыбак наловил ведро карасей за два часа

Ведро карасей за два часа наловил тюменский рыбак. Где?

27 мая 2024, 06:08
Фото: РЫБАЛКА в Тюменской области

Тюменский рыбак наловил ведро карасей за два часа

Тюменские рыбаки хвастаются в социальных сетях своими трофеями. На днях один из жителей областной столицы буквально за два часа наловил целое ведро карасей.
Сюжет
Тура
«Карась — просто бешеный клев на озере», — сообщил рыбак. Правда, где находится «клевое» место, раскрывать не стал.

Также о хорошем улове сообщают рыбаки, обосновавшиеся на Туре. По их словам, караси, чебаки, лещи и плотва ловятся исправно.

Ранее «Наш Город» писал, что житель деревни Малая Ченчерь в Казанском районе поймал необычную для тюменского региона рыбу — амурского вьюна. Рыбак предположил, что ее принесло течением из Казахстана во время паводка.

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