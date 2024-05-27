Потеплеет до +26: синоптики рассказали, когда Тюмень покинут арктические холода

Сегодня в течение дня синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди, ветер до 14 м/с, максимальную температуру воздуха +6…+11. Во вторник, 28 мая, ветер усилится до 18-20 м/с, по всей территории юга Тюменской области пройдут дожди, в северных районах — мокрый снег. В ночные часы термометры покажут 0…-5, днем воздух прогреется до +11…+16.