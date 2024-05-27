Потеплеет до +26: синоптики рассказали, когда Тюмень покинут арктические холода

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
По прогнозам метеорологов, на протяжении ближайших трех дней, до 29 мая, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер с порывами до 14-17 м/с.
Сегодня в течение дня синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди, ветер до 14 м/с, максимальную температуру воздуха +6…+11. Во вторник, 28 мая, ветер усилится до 18-20 м/с, по всей территории юга Тюменской области пройдут дожди, в северных районах — мокрый снег. В ночные часы термометры покажут 0…-5, днем воздух прогреется до +11…+16.
По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, теплая погода в Тюмень вернется с наступление календарного лета.
«Сейчас на территории региона царит циклон, вследствие чего и произошло такое арктическое похолодание. Но еще буквально два-три дня и температурный фон начнет возвращаться в рамки положенной климатической нормы. С наступлением календарного лета придется 20-градусное тепло», — сообщил автор тг-канала «Часовой прогноз погоды» Евгений Тишковец.
Аналогичного мнения придерживаются и метеорологи Гисметео — согласно долгосрочным прогнозам, 1 июня в Тюмени потеплеет до +21. К 3 июня воздух прогреется до +24…+26.