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Published Сегодня, 05:42

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Updated Сегодня, 05:44

В Тюмени потеплеет до +26

Потеплеет до +26: синоптики рассказали, когда Тюмень покинут арктические холода

27 мая 2024, 05:42
Фото: 1MI

В Тюмени потеплеет до +26

Тюменскую область в ближайшие дни ждет неустойчивая погода. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до 0…+5, местами до -5, днем воздух будет прогреваться до +6…+16.

По прогнозам метеорологов, на протяжении ближайших трех дней, до 29 мая, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер с порывами до 14-17 м/с.

Сегодня в течение дня синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди, ветер до 14 м/с, максимальную температуру воздуха +6…+11. Во вторник, 28 мая, ветер усилится до 18-20 м/с, по всей территории юга Тюменской области пройдут дожди, в северных районах — мокрый снег. В ночные часы термометры покажут 0…-5, днем воздух прогреется до +11…+16.

По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, теплая погода в Тюмень вернется с наступление календарного лета.

«Сейчас на территории региона царит циклон, вследствие чего и произошло такое арктическое похолодание. Но еще буквально два-три дня и температурный фон начнет возвращаться в рамки положенной климатической нормы. С наступлением календарного лета придется 20-градусное тепло», — сообщил автор тг-канала «Часовой прогноз погоды» Евгений Тишковец.

Аналогичного мнения придерживаются и метеорологи Гисметео — согласно долгосрочным прогнозам, 1 июня в Тюмени потеплеет до +21. К 3 июня воздух прогреется до +24…+26.

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