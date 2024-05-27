Самый молодой мэр России уехал из Югры и устроился на работу в Тюмени. Кем?

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
«Принял решение переехать из Югры в Тюмень из-за сложной политической ситуации в округе, где не нужны молодые, амбициозные специалисты. Сейчас я помогаю людям продать и купить недвижимость, земельные участки не только в Тюмени, но и по всей России», — рассказал Александр.
И добавил, что также продолжает заниматься общественной деятельностью и помогать российским военным.
Отметим, пост мэра поселка Половинки (Кондинский район) Александр Старжинский оставил в сентябре 2023 года. В должности он проработал пять лет, но, по словам местного населения, успел сделать то, что делали чиновники десятки лет. При Старжинском была построена новая автодорога Урай — Половинки, отремонтированы школа, детсад и больница, активно развивался спорт.
В качестве причин ухода с должности мэра Старжинский ранее озвучивал желание расти дальше.
«Наш Город» писал, что в мае этого года в тюменской политтусовке активно ходили слухи об увольнении главы администрации города Руслана Кухарука. Инсайдеры сообщали, что тюменский мэр пойдет на повышение и займет в ближайшее время должность губернатора Кемеровской области, освободившуюся после перестановок в правительстве России. Однако слухи оказались слухами — Кухарук остался в Тюмени, а на пост врио губернатора Кузбасса был назначен председатель правительства Кузбасса Илья Середюк.