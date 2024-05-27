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Бывший мэр из ХМАО Старжинский переехал в Тюмень и стал риэлтором

Самый молодой мэр России уехал из Югры и устроился на работу в Тюмени. Кем?

27 мая 2024, 04:52
Фото: ВК Александр Старжинский

Бывший мэр из ХМАО Старжинский переехал в Тюмень и стал риэлтором

Самый молодой мэр России Александр Старжинский теперь будет работать в Тюмени. Правда, в сфере далекой от политики — в отрасли недвижимости. Экс-глава югорского поселка Половинки устроился на работу риэлтором. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Принял решение переехать из Югры в Тюмень из-за сложной политической ситуации в округе, где не нужны молодые, амбициозные специалисты. Сейчас я помогаю людям продать и купить недвижимость, земельные участки не только в Тюмени, но и по всей России», — рассказал Александр.

И добавил, что также продолжает заниматься общественной деятельностью и помогать российским военным.

Отметим, пост мэра поселка Половинки (Кондинский район) Александр Старжинский оставил в сентябре 2023 года. В должности он проработал пять лет, но, по словам местного населения, успел сделать то, что делали чиновники десятки лет. При Старжинском была построена новая автодорога Урай — Половинки, отремонтированы школа, детсад и больница, активно развивался спорт.

В качестве причин ухода с должности мэра Старжинский ранее озвучивал желание расти дальше.

«Наш Город» писал, что в мае этого года в тюменской политтусовке активно ходили слухи об увольнении главы администрации города Руслана Кухарука. Инсайдеры сообщали, что тюменский мэр пойдет на повышение и займет в ближайшее время должность губернатора Кемеровской области, освободившуюся после перестановок в правительстве России. Однако слухи оказались слухами — Кухарук остался в Тюмени, а на пост врио губернатора Кузбасса был назначен председатель правительства Кузбасса Илья Середюк.

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