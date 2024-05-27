Самый молодой мэр России уехал из Югры и устроился на работу в Тюмени. Кем?

«Наш Город» писал, что в мае этого года в тюменской политтусовке активно ходили слухи об увольнении главы администрации города Руслана Кухарука. Инсайдеры сообщали, что тюменский мэр пойдет на повышение и займет в ближайшее время должность губернатора Кемеровской области, освободившуюся после перестановок в правительстве России. Однако слухи оказались слухами — Кухарук остался в Тюмени, а на пост врио губернатора Кузбасса был назначен председатель правительства Кузбасса Илья Середюк.