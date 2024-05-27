nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

В Тюменской филармонии назначен новый руководитель

У Тюменской филармонии появился новый руководитель

27 мая 2024, 05:06
Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

В Тюменской филармонии назначен новый руководитель

На должность директора назначена экс-руководитель детской школы искусств «Этюд» Светлана Шкурина. С 21 августа 2023 года пост руководителя учреждения занимал югорский чиновник Владимир Фризен, ранее трудившийся в должности замдиректора департамента культуры ХМАО.
«Считаю необходимым сосредоточиться на развитии и совершенствовании программ концертов и фестивалей, расширении культурных связей и укреплении партнерских отношений с другими учреждениями культуры, активное взаимодействие с местным сообществом и муниципалитетами», — отметила новый директор филармонии.

Светлана Шкурина является выпускницей Тюменского колледжа искусств, Российской академии музыки имени Гнесиных. Работала руководителем школы искусств «Этюд». Под её руководством ДШИ вошла в восьмерку лучших в России.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень из Югры переехал экс-мэр поселка Половинки Александр Старжинский. Он устроился на работу риэлтором в одно из агентств недвижимости.

Читайте также:
Самый молодой мэр России уехал из Югры и устроился на работу в Тюмени. Кем?Комаров будет меньше? Тюменские застройщики начали борьбу с насекомымиВода в реках Вагай, Тобол и Иртыш продолжает прибывать
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Назначения#Филармония#Тюменская филармония
Подпишитесь
«От потопов к засухе»: в чем причина природных аномалий в Тюменской области?
Сегодня, 06:20
Опять скандал: из тюменской больницы массово уволился медперсонал
24 мая, 04:41
Снег, дождь и сильный ветер: когда в Тюмень вернется тепло?
Вчера, 10:56
Росстат раскрыл зарплаты тюменских педагогов
Вчера, 10:20
Хайп и безобразия: ТОП-7 тюменских блогерш, скандально прославившихся на всю Россию
Сегодня, 01:00
Вода в реках Вагай, Тобол и Иртыш продолжает прибывать
Сегодня, 03:44
"