У Тюменской филармонии появился новый руководитель

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
«Считаю необходимым сосредоточиться на развитии и совершенствовании программ концертов и фестивалей, расширении культурных связей и укреплении партнерских отношений с другими учреждениями культуры, активное взаимодействие с местным сообществом и муниципалитетами», — отметила новый директор филармонии.
Светлана Шкурина является выпускницей Тюменского колледжа искусств, Российской академии музыки имени Гнесиных. Работала руководителем школы искусств «Этюд». Под её руководством ДШИ вошла в восьмерку лучших в России.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень из Югры переехал экс-мэр поселка Половинки Александр Старжинский. Он устроился на работу риэлтором в одно из агентств недвижимости.