Комаров будет меньше? Тюменские застройщики начали борьбу с насекомыми

По его словам, ранее такие фонари устанавливали только в частном секторе. Однако два года назад застройщик реализовал такой проект в Ханты-Мансийске, и он доказал свою эффективность — насекомых стало существенно меньше. В этом году было принято решение о запуске проекта в Тюмени.