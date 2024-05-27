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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

В Тюмени установят антимоскитные фонари

Комаров будет меньше? Тюменские застройщики начали борьбу с насекомыми

27 мая 2024, 04:05
Фото: Роспоребнадзор

В Тюмени установят антимоскитные фонари

В Тюмени в одном из новых жилых комплексов установят антимоскитные фонари. Инновацинные приборы освещения появятся во дворах домов, расположенных недалеко от озера Песьяное.Об этом сообщил основатель строительной экосистемы «Звезда» Назар Добровольский.

По его словам, ранее такие фонари устанавливали только в частном секторе. Однако два года назад застройщик реализовал такой проект в Ханты-Мансийске, и он доказал свою эффективность — насекомых стало существенно меньше. В этом году было принято решение о запуске проекта в Тюмени.

Принцип работы антимокситных фонарей заключается в том, что их рабочая поверхность нагревается до температуры 45 градусов, что привлекает насекомых. Также для привлечения используются углекислый газ и специальный биоактиватор. Уничтожают насекомых при помощи водной ловушки.

Стоимость антимоскитного фонаря в среднем составляет 50 тысяч рублей, что практически идентично стоимости декоративного фонаря, пишет РБК Тюмень.

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Директор электронного сервиса для сферы ЖКХ «Мой дом онлайн» Алексей Шильников отмечает, что эффективность антимоскитных фонарей зависит от множества факторов. В том числе, от местности, где построен дом.

«Если рядом расположено много водоемов, то москиты могут продолжить досаждать жильцам. Если насекомых изначально немного, то антимоскитные фонари улучшат ситуацию», — отметил Шильников.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени заберут земельные участки и дома на Доме обороны ради реализации программы КРТ. Реновацию проведут в границе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая.

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