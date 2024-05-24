Отремонтируют дороги и мосты: тюменские власти сказали, какие трассы починят летом

Так, специалисты приведут в порядок полотно на развязках Верхнего Бора и Казарово на Обходе города Тюмени. Кроме того, восстановят мосты через реку Вагай на автодороге Аромашево-Кротово-Большое Сорокино, и через реку Тура в сторону Метелево.