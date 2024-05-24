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Тюменские власти сказали, какие дороги починят этим летом

Отремонтируют дороги и мосты: тюменские власти сказали, какие трассы починят летом

24 мая 2024, 09:53
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские власти сказали, какие дороги починят этим летом

В 2024 году в Тюменской области будет отремонтировано более 254 километров дорог. Об этом сообщает информцентр правительства региона.

Так, специалисты приведут в порядок полотно на развязках Верхнего Бора и Казарово на Обходе города Тюмени. Кроме того, восстановят мосты через реку Вагай на автодороге Аромашево-Кротово-Большое Сорокино, и через реку Тура в сторону Метелево.

«Ежегодно объем выполняемых в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ работ растет. Это происходит по понятным причинам — количество дорог в регионе ежегодно увеличивается. Дороги требуют внимания. Качество тюменских дорог — это приоритет. В течение многих лет Тюменская область занимает высокие места в различных рейтингах качества дорог», — отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Отмечается, что в минувшем году власти отремонтировали 203 километра дорог.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области восстановят десять тысяч гектаров леса.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ремонт дорог
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