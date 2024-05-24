Отремонтируют дороги и мосты: тюменские власти сказали, какие трассы починят летом

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Так, специалисты приведут в порядок полотно на развязках Верхнего Бора и Казарово на Обходе города Тюмени. Кроме того, восстановят мосты через реку Вагай на автодороге Аромашево-Кротово-Большое Сорокино, и через реку Тура в сторону Метелево.
«Ежегодно объем выполняемых в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ работ растет. Это происходит по понятным причинам — количество дорог в регионе ежегодно увеличивается. Дороги требуют внимания. Качество тюменских дорог — это приоритет. В течение многих лет Тюменская область занимает высокие места в различных рейтингах качества дорог», — отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.
Отмечается, что в минувшем году власти отремонтировали 203 километра дорог.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области восстановят десять тысяч гектаров леса.