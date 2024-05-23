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Тюменцам предлагают обменять мелочь на купюры

«Монеты оседают в копилках»: тюменцев просят обменять мелочь на бумажные банкноты

23 мая 2024, 14:00
Фото: 1MI

Тюменцам предлагают обменять мелочь на купюры

В Тюменской области, как и во всей России в целом, началась акция обмена монет на банкноты, которая продлится до 2 июня. Ее проводит Центральный банк совместно с кредитными учреждениями страны.

Представители Центробанка призывают жителей сдать мелочь, которая оседает в копилках и поменять ее на бумажные купюры.

«По статистике Банка России, в целом по стране в обращении находится почти 72 миллиарда штук монет или примерно по 500 монет на одного жителя. Организации розничной торговли нуждаются в монетах, но в то же время неохотно принимают мелкие монеты в оплату за товары. Проведение акции поможет вернуть мелочь, скопившуюся у граждан, в оборот и сократить затраты на ее чеканку», — рассказала начальник отдела наличного денежного обращения отделения Банка России по Тюменской области Наталья Бесчастных.

В прошлом году при проведении подобной акции жители «тюменской матрешки» сдали более 750 тысяч штук монет на сумму 3,4 миллиона рублей. Общий вес сданной мелочи составил 3,4 тонны, пишет Вслух.ру.

Ранее «Наш город» сообщал, что на улицах Тюмени начали торговать «биткоинами».

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