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В Тюменской области восстановят почти 10 тысяч гектаров леса

Почти 10 тысяч гектаров леса восстановят в Тюменской области

24 мая 2024, 06:08
Фото: 1MI

В Тюменской области восстановят почти 10 тысяч гектаров леса

В прошлом году Тюменская область стала лидером в России по количеству высаженных деревьев. Соотношение восстановленной территории к утраченной составило 135%.

В этом году в Тюменской области будут восстановлены 9.2 тысячи гектаров леса. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Телеграм-канале.

«Регион сталкивается с последствиями пожаров — к сожалению, гибнут деревья, огонь выжигает большие площади. Всегда стараемся не только компенсировать потери, но и увеличить площадь леса», — рассказал глава региона.
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Он отметил, что в прошлом году Тюменская область стала лидером в России по количеству высаженных в рамках акции «Сохраним лес» деревьев. Тогда были посажены 5 миллионов деревьев, а соотношение восстановленной территории к утраченной составило 135%.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области продлили особый противопожарный режим. Он будет действовать до 5 июня.

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