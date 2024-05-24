Почти 10 тысяч гектаров леса восстановят в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В этом году в Тюменской области будут восстановлены 9.2 тысячи гектаров леса. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Телеграм-канале.
«Регион сталкивается с последствиями пожаров — к сожалению, гибнут деревья, огонь выжигает большие площади. Всегда стараемся не только компенсировать потери, но и увеличить площадь леса», — рассказал глава региона.
Он отметил, что в прошлом году Тюменская область стала лидером в России по количеству высаженных в рамках акции «Сохраним лес» деревьев. Тогда были посажены 5 миллионов деревьев, а соотношение восстановленной территории к утраченной составило 135%.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области продлили особый противопожарный режим. Он будет действовать до 5 июня.