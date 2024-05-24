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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

В Тюмени похолодает до 0…-3

За неделю до лета в Тюмени выпадет снег

24 мая 2024, 05:04

В Тюмени похолодает до 0…-3

В Тюменской области 24 мая резко изменится погода. Синоптики обещают заморозки до 0.-3, в почве и приземном слое до -5, осадки в виде дождя и мокрого снега.
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Снег

Максимальная температура воздуха днем в пятницу составит +6…+11. В субботу день пройдет без существенных осадков, при северо-западном ветре 6-11 м/с, немного потеплеет — до +11…+16 днем, +3…+8 в ночные часы.

В воскресенье, 26 мая, на территории всего региона пройдут кратковременные дожди, ветер усилится до 16 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+16.

В Тюмени 24 мая в течение максимальная температура воздуха составит +4…+9, в ночные часы столбики термометров опустятся до -1. День пройдет при переменной облачности и без осадков. 25 мая потеплеет до +8…+18, ветер усилится до 11-13 м/с.

В воскресенье, 26 мая, метеорологи прогнозируют дожди в течение дня, +11.+12 в светлое время суток, +5…+6 в ночные часы.

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