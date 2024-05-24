За неделю до лета в Тюмени выпадет снег

В Тюмени 24 мая в течение максимальная температура воздуха составит +4…+9, в ночные часы столбики термометров опустятся до -1. День пройдет при переменной облачности и без осадков. 25 мая потеплеет до +8…+18, ветер усилится до 11-13 м/с.