За неделю до лета в Тюмени выпадет снег

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Максимальная температура воздуха днем в пятницу составит +6…+11. В субботу день пройдет без существенных осадков, при северо-западном ветре 6-11 м/с, немного потеплеет — до +11…+16 днем, +3…+8 в ночные часы.
В воскресенье, 26 мая, на территории всего региона пройдут кратковременные дожди, ветер усилится до 16 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+16.
В Тюмени 24 мая в течение максимальная температура воздуха составит +4…+9, в ночные часы столбики термометров опустятся до -1. День пройдет при переменной облачности и без осадков. 25 мая потеплеет до +8…+18, ветер усилится до 11-13 м/с.
В воскресенье, 26 мая, метеорологи прогнозируют дожди в течение дня, +11.+12 в светлое время суток, +5…+6 в ночные часы.