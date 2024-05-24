Паводок-2024: рост уровня воды в тюменских реках не останавливается

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
В Вагае уровень поднялся на 7 сантиметров — до отметки 812 сантиметров выше нуля поста. В Иртыше в районе Тобольска вода прибыла на 7 сантиметров — до отметки 731 сантиметр, в районе Увата на 6 сантиметров — до 11,06 метра, в районе села Демьянское на 5 сантиметров — до отметки 909 сантиметров выше нуля поста.
В Тоболе в районе Иевлево уровень увеличился за последние 24 часа на 7 сантиметров и достиг отметки 744 сантиметра выше нулевой отметки. В районе Упорово и города Ялуторовска уровень Тобола понизился на 3 и 4 сантиметра — до 784 и 719 сантиметров соответственно.
Снижается уровень воды в Ишиме: в районе Ильинки уровень составляет 772 сантиметра (минус 2 сантиметра), в районе города Ишим 830 сантиметров (минус 6 сантиметров). В районе села Абатское уровень воды в Ишиме снизился на 4 сантиметра — до 10,66 метра, в районе Викулово — на 7 сантиметров, до отметки 10,63 метра.
Ранее «Наш Город» писал, что в Вагайском районе из-за паводка в зоне риска находятся 360 домов в 15 населенных пунктах. В муниципалитете идет эвакуация населения.