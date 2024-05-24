Уже не аквапарк: из-за расширения бизнеса «ЛетоЛето» сменило название

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
По словам управляющего партнера юридической компании «Ковалев и партнеры» Владимира Ковалева, смена наименования юридического лица существенно на его работу не повлияет. Правда, если ранее юридическое лицо зарегистрировало свой товарный знак, в котором использовалось его прошлое наименование, то необходимо обратиться в Роспатент с заявлением о смене реквизитов самого правообладателя, а после внесения изменений продолжить пользоваться своим товарным знаком.
«Смена наименования юридического лица в случае отсутствия спора по интеллектуальным правам несет свой риск того, как отнесутся к нему потребители, будут ли узнавать на рынке, а возможно, наоборот, привлечет больше внимания», — отметил эксперт.
По мнению гендиректора ГК «Рюрик» Александра Боднара, смена названия может увеличить приток клиентов, в случае удачного выбора. Переименование аквапарка в термальный курорт, в частности, предполагает расширение бизнеса и предоставление новых видов услуг, пишет РБК Тюмень.
Отметим, осенью этого года на территории «ЛетоЛето» планируют открыть Майер-курорт «Марциаль», где будут предоставлять услуги превентивной медицины. В в июне там начнет работать бассейн под открытым небом.