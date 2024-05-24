Уже не аквапарк: из-за расширения бизнеса «ЛетоЛето» сменило название

По словам управляющего партнера юридической компании «Ковалев и партнеры» Владимира Ковалева, смена наименования юридического лица существенно на его работу не повлияет. Правда, если ранее юридическое лицо зарегистрировало свой товарный знак, в котором использовалось его прошлое наименование, то необходимо обратиться в Роспатент с заявлением о смене реквизитов самого правообладателя, а после внесения изменений продолжить пользоваться своим товарным знаком.