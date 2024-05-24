Тонны опасного мяса продавали тюменские птицефабрики

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 08:53
По данным ведомства, большую часть мясных изделий со соками годности, не соответствующим нормам, ввели в оборот птицефабрика «Боровская» — 14,3 тонны, свинокомплекс «Тюменский» — 11,6 тонны, птицефабрика «Пышминская» — 7,3 тонны.
Всем предприятиям объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, в ИС «ВетИС.Паспорт» приостановлена регистрация лиц, осуществлявших ввод в оборот продукции с продленными сроками годности. Кроме того, направлены письма в Управление ветеринарии о государственных ветеринарных врачах, допустивших данные нарушения при оформлении документов.
Впрочем, производители мяса не принимают претензии. В Тюменском свинокомплексе «Сибагро» пояснили, что данные об отгрузке мясной продукции с продленным сроком годности — техническая ошибка в федеральной информационной системе «Меркурий».
Отметим, птицефабрика «Боровская» за 2023 год нарастила выручку более чем в два раза — до 5,7 миллиарда рублей, чистая прибыль выросла на 41% — до 953 миллионов рублей. «Боровская» является одной из самых крупных птицефабрик Тюменской области. 99,9% акций предприятия принадлежат правительству региона.
Птицефабрика «Пышминская» по итогам 2023 года выручку увеличила на 30% — до 2,2 миллиарда рублей, чистую прибыль — на 250%, до 250 миллионов рублей.
Свинокомплекс «Тюменский», специализирующийся на разведении свиней и торговле мясом, также за последний год нарастил выручку — до 1,3%. Чистая прибыль предприятия увеличилась на 25% и составила 461 миллион рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских ресторанах ветинспекторы обнаружили баранину неизвестного происхождения — на мясную продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Из опасного мяса готовили закуски и шашлыки.