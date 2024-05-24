Тонны опасного мяса продавали тюменские птицефабрики

Отметим, птицефабрика «Боровская» за 2023 год нарастила выручку более чем в два раза — до 5,7 миллиарда рублей, чистая прибыль выросла на 41% — до 953 миллионов рублей. «Боровская» является одной из самых крупных птицефабрик Тюменской области. 99,9% акций предприятия принадлежат правительству региона.