nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Тюменцев освободили от земельного налога из-за паводка

Тюменцев из-за паводка освободили от выплаты важного налога

22 мая 2024, 14:23
Фото: 1MI

Тюменцев освободили от земельного налога из-за паводка

Жители Тюменской области, чье имущество пострадало из-за потопов, смогут не платить земельный налог. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по региону.

 

В ведомстве пояснили, что если недвижимость налогоплательщика прекратило свое существование из-за паводка, то с 1-го числа месяца гибели прекращается начисление налогов.

Для того, чтобы освободить себя от выплат, тюменцы должны предоставить заявление и акт обследования участка. Также льготу смогут получить те собственники, чье имущество не пострадало, но земельные участки были затоплены.

Напомним, что тюменцам, пострадавшим от паводка, положены и единовременные выплаты. По данным власти, в Тюменской области подтопленными остаются 252 дома и более 3 тысяч участков и сотни дачных домов.

Ранее «Наш город» писал, что Тобольский район продолжает топить.

Читайте также:
В МЧС и Минприроды озвучили даты пика паводка на Тоболе и ИртышеРост продолжается: что происходит с тюменскими реками?Пик ожидается через 2-3 дня: на тюменское село идет большая вода
#Нигина Азамова#Общество#МЧС#Налоги#Река#Вода#Потоп#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Топить будет долго: губернатора Моора испугал предстоящий паводок в Тобольске
Сегодня, 06:01
Завораживающее зрелище: тюменцы смогут увидеть парад планет в начале июня
Сегодня, 06:57
«Сели на уши и содрали деньги»: как в Турции разводят тюменских туристов?
Сегодня, 09:06
Рассекают почти до утра: тюменцам мешают спать дрифтеры. ВИДЕО
Сегодня, 11:20
Возрожденная российско-китайская «Волга»: полюбят ли авто тюменцы?
Сегодня, 10:33
Лучше не стало: уровень воды в реках Тобол и Иртыш продолжает расти
Сегодня, 04:05
"