Тюменцев из-за паводка освободили от выплаты важного налога

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В ведомстве пояснили, что если недвижимость налогоплательщика прекратило свое существование из-за паводка, то с 1-го числа месяца гибели прекращается начисление налогов.
Для того, чтобы освободить себя от выплат, тюменцы должны предоставить заявление и акт обследования участка. Также льготу смогут получить те собственники, чье имущество не пострадало, но земельные участки были затоплены.
Напомним, что тюменцам, пострадавшим от паводка, положены и единовременные выплаты. По данным власти, в Тюменской области подтопленными остаются 252 дома и более 3 тысяч участков и сотни дачных домов.
Ранее «Наш город» писал, что Тобольский район продолжает топить.