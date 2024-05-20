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Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Заборы в тюменских селах увешаны трупами животных, монашки избили маленького мальчика

Заборы в тюменских селах увешаны трупами животных, монашки избили маленького мальчика

20 мая 2024, 16:35
Фото: 1MI
Дайджет событий в Тюменской области за 20 мая
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Итоги

Под ударом паводка

В Вагайском районе паводок прорвал насыпь и затопил деревню. Там продолжается эвакуация населения и домашних животных.

В Дубровинском сельском поселении в зону вероятного подтопления попадают деревни Супринская, Араксул, Луговая, Ренчики, Елань-Яр, Катангуй и Шапошникова. В Супринской уже эвакуированы все жители, сотрудники полиции круглосуточно несут дежурство.

Прорвало насыпь: Вагайский район под ударом рекордного паводка
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Спаслись не все

Заборы в селах Тюменской и Курганской областей обвешаны трупами погибших животных. Они пытались спастись от воды, но застревали и умирали. Те животные, которые все же смогли дождаться спасения, остались без конечностей.

Заборы в тюменских селах увешаны трупами погибших при паводке животных. ВИДЕО
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Не паводок, так рыбалка

В Тюмени утонул 69-летний рыбак. Трагедия произошла на обводненном карьере в районе поселка ДОК. Сообщение о том, что рыбачивший 69-летний мужчина пропал, поступило в службу экстренного реагирования в седьмом часу вечера, 19 мая.

Вода не прощает ошибок: на ДОКе утонул тюменец
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Побойтесь Бога

Очевидцы сообщили, что в районе Ильинского монастыря в Тюмени, что находится возле набережной, женщины, одетые в церковную одежду, избили тростью мальчика. На вид ему 5-6 лет. Сейчас прокуратура и полиция проводят проверку, дело находится на контроле.

Тюменская прокуратура проверит монастырь, в котором избивают детей
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«Кошмарят местных»

Впрочем, дети не всегда становятся жертвами насилия лишь от взрослых. В Тюмени активно набирает обороты конфликт в школе №9. Там, по информации в социальных сетях, дети-мигранты собираются в группы и «кошмарят» местных детей.

Полиция и департамент образования инцидент никак не комментируют.

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Семь лет — коту под хвост

В Тюмени осудили местного жителя, который семь лет скрывался от военкомата, не желая проходить срочную службу. В суде, внезапно, молодой человек раскаялся и полностью признал свою вину. Суд посчитал, что тюменец сможет перевоспитаться без изоляции от общества — в армии. Кроме службы, на которую ему теперь все же предстоит отправиться, осужденного обязали выпалить штраф в 15 тысяч рублей.

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