Заборы в тюменских селах увешаны трупами животных, монашки избили маленького мальчика

В Тюмени осудили местного жителя, который семь лет скрывался от военкомата, не желая проходить срочную службу. В суде, внезапно, молодой человек раскаялся и полностью признал свою вину. Суд посчитал, что тюменец сможет перевоспитаться без изоляции от общества — в армии. Кроме службы, на которую ему теперь все же предстоит отправиться, осужденного обязали выпалить штраф в 15 тысяч рублей.