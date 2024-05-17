Второй срок светит главе Тобольска, а восьмилетний — фигуранту «тюменского дела»

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
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Updated Сегодня, 14:49
Ровно на столько за последние сутки поднялся уровень воды в реке Иртыш в районе села Большой Карагай. Существует угрозы затопления соседних населенных пунктов. Власти продолжают эвакуацию людей, в том числе, в пункты временного размещения.
По словам специалистов, уровень воды в реках понижается медленно. Ситуацию также может обострить погода: 18 мая на территории Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, возможны ливни и грозы.
Скандальная история с массовым увольнением врачей из ОКБ №15 в Нижней Тавде, кажется, подошла к концу. Региональный депздрав отчитался, что поле встречи с рабочей группой, недовольными сотрудниками, представителями прокуратуры и инспекции труда, конфликт удалось разрешить. Врачи отозвали свои заявления об увольнении.
Глава Тобольска Максим Афанасьев, подводя итоги своей пятилетней работы на посту мэра, заявил, что готов пойти на второй срок. К слову, в конце рабочего дня, он уже подал документы для участия в конкурсе. Мэра в Тобольске избирают депутаты городской Думы. В 2019 году его кандидатуру поддержал 21 народный избранник из 25.
А вот «срок» для другого тюменца, ставшего известным в августе 2022 года, уже назначен. Кирилл Брик проводит в колонии строгого режима восемь лет. Фигурант «тюменского дела» был признан виновным в участии в террористическом сообществе. Остальных фигурантов будут судить на основании приговора Кирилла Брика.