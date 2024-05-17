Второй срок светит главе Тобольска, а восьмилетний — фигуранту «тюменского дела»

Глава Тобольска Максим Афанасьев, подводя итоги своей пятилетней работы на посту мэра, заявил, что готов пойти на второй срок. К слову, в конце рабочего дня, он уже подал документы для участия в конкурсе. Мэра в Тобольске избирают депутаты городской Думы. В 2019 году его кандидатуру поддержал 21 народный избранник из 25.