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Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Тюменских монашек обвинили в избиении ребенка

Тюменская прокуратура проверит монастырь, в котором избивают детей

20 мая 2024, 14:14
Фото: 1MI

Тюменских монашек обвинили в избиении ребенка

В Тюмени прокуратура проверяет информацию СМИ об избиении ребенка женщинами, одетыми в церковную одежду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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Дети

По предварительным данным, женщины нанесли удары ребенку возраста 5-6 лет. Все произошло вблизи Ильинского храма, недалеко от набережной.

«Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Центрального административного округа города Тюмень провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, проверку проводят полицейские.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени активно набирает обороты конфликт в школе №9. Там, по информации в социальных сетях, дети-мигранты собираются в группы и «кошмарят» местных детей.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Детство
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