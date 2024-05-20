Тюменская прокуратура проверит монастырь, в котором избивают детей

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
По предварительным данным, женщины нанесли удары ребенку возраста 5-6 лет. Все произошло вблизи Ильинского храма, недалеко от набережной.
«Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Центрального административного округа города Тюмень провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Кроме того, проверку проводят полицейские.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени активно набирает обороты конфликт в школе №9. Там, по информации в социальных сетях, дети-мигранты собираются в группы и «кошмарят» местных детей.