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Бастрыкин заинтересовался ЧП с воротами, упавшими на ребенка в Тюмени

Не первый случай: Бастрыкин заинтересовался ЧП с воротами, упавшими на ребенка

18 апреля 2024, 08:26
Фото: 1MI

Бастрыкин заинтересовался ЧП с воротами, упавшими на ребенка в Тюмени

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с падением футбольных ворот на школьника в Тюмени. ЧП произошло накануне на спортивной площадке в ЖК «Плеханово».
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Дети

В результате происшествия школьник был госпитализирован.

«Сообщается, что подобный случай не первый, а ворота никто не закрепил. Следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка по статье УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — сообщили в информационном центре СК России.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в одном из магазинов на ребенка упал 20-килограммовый кондиционер. ЧП произошло более полугода назад.

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