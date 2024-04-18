Не первый случай: Бастрыкин заинтересовался ЧП с воротами, упавшими на ребенка

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В результате происшествия школьник был госпитализирован.
«Сообщается, что подобный случай не первый, а ворота никто не закрепил. Следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка по статье УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — сообщили в информационном центре СК России.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в одном из магазинов на ребенка упал 20-килограммовый кондиционер. ЧП произошло более полугода назад.