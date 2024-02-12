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Тяжелые футбольные ворота придавили 7-летнюю девочку в Тюмени

Тяжелые футбольные ворота придавили 7-летнюю девочку в Тюмени

12 февраля 2024, 10:50
Фото: 1MI
Житель Тюмени предстанет перед судят за падение футбольных ворот на 7-летнюю девочку. Материалы дела в суд переданы прокуратурой.
Сюжет
Суд

В июле 2022 года 36-летний местный житель, занимавший должность начальника участка организации, ответственной за уход и содержание спортивной площадки во дворе одного из домов в Заречном микрорайоне, допустил эксплуатацию футбольных ворот без необходимого статичного крепления.

В результате ненадлежащей установки, металлические футбольные ворота упали на семилетнюю девочку.

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Напомним, ранее сообщалось о смерти 4-летней девочки от менингита. Инцидент произошел в Тобольске. Администрация дошкольного учреждения оповестила родителей о произошедшей трагедии. Группу в детсаду закрыли на карантин.


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#Общество#Тюменская область#Суд#Прокуратура#Новости тюмени#Карантин#Эксплуатация#Травма#Алина Петрова
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