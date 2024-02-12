Тяжелые футбольные ворота придавили 7-летнюю девочку в Тюмени

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В июле 2022 года 36-летний местный житель, занимавший должность начальника участка организации, ответственной за уход и содержание спортивной площадки во дворе одного из домов в Заречном микрорайоне, допустил эксплуатацию футбольных ворот без необходимого статичного крепления.
В результате ненадлежащей установки, металлические футбольные ворота упали на семилетнюю девочку.
Напомним, ранее сообщалось о смерти 4-летней девочки от менингита. Инцидент произошел в Тобольске. Администрация дошкольного учреждения оповестила родителей о произошедшей трагедии. Группу в детсаду закрыли на карантин.