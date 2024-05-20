Тюменец 7 лет скрывался от военкомата

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как стало известно из материалов уголовного дела, молодому человеку предоставили отсрочку от призыва в 2017 году для обучения в техникуме. Позже, осужденный получал повестки, но игнорировал призывные мероприятия.
В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Ему назначили штраф в виде 15 тысяч рублей. Отмечается, что в армию тюменец все равно будет призван, но уже имея судимость.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура проверить монастырь, в котором, якобы, избивали детей.