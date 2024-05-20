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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Тюмени осудили армейского уклониста

Тюменец 7 лет скрывался от военкомата

20 мая 2024, 15:49
Фото: 1MI

В Тюмени осудили армейского уклониста

Центральный районный суд Тюмени признал виновным местного жителя в уклонении от срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона.
Сюжет
Суд

Как стало известно из материалов уголовного дела, молодому человеку предоставили отсрочку от призыва в 2017 году для обучения в техникуме. Позже, осужденный получал повестки, но игнорировал призывные мероприятия.

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Ему назначили штраф в виде 15 тысяч рублей. Отмечается, что в армию тюменец все равно будет призван, но уже имея судимость.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура проверить монастырь, в котором, якобы, избивали детей.

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