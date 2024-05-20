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Во время стоянки «Эшелона Победы» тюменцев угощали яичницей на лопате

Тюменцев угостили яичницей на лопате

20 мая 2024, 10:01
Фото: 1MI

Во время стоянки «Эшелона Победы» тюменцев угощали яичницей на лопате

На железнодорожном вокзале Тюмени сделал остановку ретропоезд «Эшелон Победы». Во время мероприятия, гостей угостили фирменным блюдом состава — яичницей, которую подают на лопате.
«Это блюдо мы готовим регулярно, когда приезжаем в большие города. В Тюмени — обязательно. Яичница на лопате — это наше ноу-хау», — цитирует «Тюменская линия» машиниста-инструктора эксплуатационного локомотивного депо «Пермь-Сортировочная» Андрея Завьялова.

В состав «Эшелона Победы» в 2024 году вошли 18 отреставрированных вагонов. Первый ретропоезд запустили в 2020 году во время юбилея. Теперь ежегодно в мае он курсирует по железным дорогам Урала и Сибири.

Ранее «Наш город» сообщал, что в составе поезда — выставка исторической военной техники, солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня. Во главе поезда — раритетные паровозы ЛВ-355 и Л-3111.

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