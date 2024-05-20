«Эшелон Победы» приехал в Тюмень

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Во время стоянки поезда тюменцы смогут посетить групповые экскурсии по вагонам-экспозициям. Экскурсоводы расскажут об истории создании паровоза, принципе его работы, о том, какие вагоны находятся в его составе.
«Вы знаете, люди всегда с особым трепетом встречают поезда. Это чувство тревоги, это чувство надежды, это радость… Мы можем себе только представить сегодня, во сколько тысяч миллионов раз были помножены эти чувства, когда жители нашей страны встречали победные эшелоны в том самом мае 1945 года. Сегодняшняя акция возвращает нас в то время», — отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, встречавший легендарный поезд.
«Эшелон Победы» в этом году начал курсировать по Свердловской железной дороге с 8 мая. Первой остановкой стала станция Пермь-2. 11 мая ретропоезд прибыл в Серов, 14 и 15 мая в Екатеринбург, 17 мая — в Верхнюю Пышму, 18 мая — в Каменске-Уральский, 19 мая в Талицу.
Из Талицы «Эшелон Победы» направился в Тюмень. На железнодорожном вокзале поезд пробудет до 14:30. Затем состав отправится в Тобольск.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на железнодорожном вокзале установили онлайн-табло, по которому можно отслеживать прибытие и отбытие поездов.