«Эшелон Победы» приехал в Тюмень

«Эшелон Победы» в этом году начал курсировать по Свердловской железной дороге с 8 мая. Первой остановкой стала станция Пермь-2. 11 мая ретропоезд прибыл в Серов, 14 и 15 мая в Екатеринбург, 17 мая — в Верхнюю Пышму, 18 мая — в Каменске-Уральский, 19 мая в Талицу.