35 заведений в Тюмени уличили в приготовлении блюд из подозрительного мяса

С начала года в регионе проверили 44 заведения, но только 9 из них имеют ветеринарные сопроводительные документы на мясо. Кроме того, 13 мест быстрого питания не зарегистрированы в налоговой службе как ИП или юрлица, а 19 — вовсе не зарегистрированы в ФГИС «Цербер» и «Меркурий», то есть не оформляют ветеринарные сопроводительные документы на поступающее к ним сырье.