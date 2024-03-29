35 заведений в Тюмени уличили в приготовлении блюд из подозрительного мяса

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
В Тюмени 35 заведений уличили в приготовлении шашлыка и шаурмы из мяса неизвестного происхождения. Об этом в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО рассказали РБК Тюмень.
С начала года в регионе проверили 44 заведения, но только 9 из них имеют ветеринарные сопроводительные документы на мясо. Кроме того, 13 мест быстрого питания не зарегистрированы в налоговой службе как ИП или юрлица, а 19 — вовсе не зарегистрированы в ФГИС «Цербер» и «Меркурий», то есть не оформляют ветеринарные сопроводительные документы на поступающее к ним сырье.
Из-за отсутствия этих документов невозможно определить происхождение продуктов и сроки годности. Информация о нарушителях передана в УМВД и УФНС по Тюменской области. Названия ресторанов-нарушителей не раскрываются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменскую область пытались ввезти более 280 килограммов нелегальных продуктов. В регион не пустили крупы, специи, сухофрукты и овощи. Всю продукцию вернули отправителям.