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Сургутянка стала 13-миллионным гостем выставки «Россия»

«Я здесь уже в третий раз»: сургутянка стала 13-миллионным гостем выставки «Россия»

16 мая 2024, 15:19
Фото: Пресс-служба выставки-форума «Россия»

Сургутянка стала 13-миллионным гостем выставки «Россия»

На выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, поздравили 13-миллионого гостя. Им стала жительница Сургута Татьяна Ясюкович.
«Я живу в Сургуте, нахожусь на заслуженном отдыхе, и очень часто приезжаю в Москву, поскольку здесь живет семья одной из моих дочерей, двое прекрасных внуков. И когда я приезжаю, стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на Выставке уже в третий раз», — рассказала Ясюкович.

Международную выставку северянка посетила вместе со своей дочерью Анастасией и внуками Владиславом и Александрой. Татьяну чествовали на стенде Кировской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что миллионный гость посетил стенд Тюменской области на выставке-форуме «Россия» уже через неделю после открытия.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Выставка
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