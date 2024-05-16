«Я здесь уже в третий раз»: сургутянка стала 13-миллионным гостем выставки «Россия»

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
«Я живу в Сургуте, нахожусь на заслуженном отдыхе, и очень часто приезжаю в Москву, поскольку здесь живет семья одной из моих дочерей, двое прекрасных внуков. И когда я приезжаю, стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на Выставке уже в третий раз», — рассказала Ясюкович.
Международную выставку северянка посетила вместе со своей дочерью Анастасией и внуками Владиславом и Александрой. Татьяну чествовали на стенде Кировской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что миллионный гость посетил стенд Тюменской области на выставке-форуме «Россия» уже через неделю после открытия.