Свыше миллиона человек посетили международную выставку-форум «Россия»

Как пишет издание 56orb.ru, Светлана приехала на выставку-форум «Россия» вместе со своим мужем Салаватом и накануне отмечала свой день рождения. Поездка в Москву стала для нее подарком, и она не ожидала, что на выставке ее ждет еще один сюрприз. Ее с супругом остановили с вопросом о том, как они относятся к сюрпризам и чудесам, но она не могла предположить, что произойдет далее.