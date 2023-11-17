Свыше миллиона человек посетили международную выставку-форум «Россия»

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Как пишет издание 56orb.ru, Светлана приехала на выставку-форум «Россия» вместе со своим мужем Салаватом и накануне отмечала свой день рождения. Поездка в Москву стала для нее подарком, и она не ожидала, что на выставке ее ждет еще один сюрприз. Ее с супругом остановили с вопросом о том, как они относятся к сюрпризам и чудесам, но она не могла предположить, что произойдет далее.
«Попасть в Большой театр — это была моя мечта, тем более что завтра прилетает сюда моя подруга и как раз идет в Большой. Я ей так завидовала, у меня нет такой возможности. Теперь она появилась!» — рассказала Светлана Сулейманова.
Представители АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“, Министерства культуры России и Центробанка присоединились к поздравлениям Светланы в качестве миллионного посетителя выставки. Ей вручили три билета на балет „Щелкунчик“, который пройдет в Большом театре, а также предоставили возможность посетить историческое здание Центробанка с индивидуальной экскурсией и разместиться в одном из столичных отелей. Также миллионной гостье оплатят поездку в Москву и обратно в Пензу, откуда она приехала на выставку.
Генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ Наталья Виртуозова подчеркнула, что посещение выставки миллионным гостем является значимым событием. По ее словам, здесь, на мероприятии, действительно сбываются мечты и происходят чудеса. И глаза счастливых людей — самая большая награда для организаторов выставки.
Международная выставка-форум «Россия» продолжит работу до 12 апреля следующего года. На ней представлены достижения Российской Федерации. Посетители могут познакомиться с экспозициями 89 регионов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.