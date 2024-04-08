«Заплати за китайца»: Машины из КНР внесли в перечень «роскошных»

Posted Вчера, 09:00
Published Вчера, 09:00
Modified Вчера, 09:03
Updated Вчера, 09:03
Некоторые бренды автомобилей китайского производства стали облагаться «налогом на роскошь». Это произошло впервые, пишут «Новые известия».
Так, в перечень включили марки Voyah, Zeekr и LIXIANG стоимостью от десяти миллионов рублей. По факту, теперь они приравнен к «Мерседесу», «Лексусу» и «Ламборгини».
«У меня есть примеры, когда люди меняют свои Land Rover на „Чанан“ Uni. В России многие привыкли менять машину через 4-5 лет, а гарантия на ушедшие бренды сейчас весьма условная. Гарантийная поддержка „Рено“ была полностью переложена на „Ладу“, например. Поэтому те, кто привык менять машину чаще, они пересаживаются на китайцев. Хотя, отмечу, что возраст автомобиля во владении увеличился вплоть до 10-11 лет. И тенденция будет продолжаться — для тех, кто не хочет менять „европейца“ на „китайца“», — цитирует издание авто-эксперта ИД «Новости автобизнеса» Григория Мерлина.
Отмечается, что россияне активно пересаживаются с автомобилей премиум-сегмента на авто китайского производства. По данным на конец августа минувшего года, в России были представлены 36 брендов автомобилей из КНР, которые продают 140 моделей. В основном это кроссоверы.