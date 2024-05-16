У жителей Тюмени появилось больше возможностей улететь в Сочи

Количество рейсов на курорт выросло и из сургутского аэропорта. Utair будет перевозить пассажиров из крупнейшего города Югры в Сочи 13 раз в неделю. Вылеты запланированы дважды в день по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям, и один раз в день по пятницам.