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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Выросло количество авиарейсов из Тюмени в Сочи

У жителей Тюмени появилось больше возможностей улететь в Сочи

16 мая 2024, 10:54
Фото: 1MI

Выросло количество авиарейсов из Тюмени в Сочи

Авиакомпания Utair увеличила количество рейсов из Тюмени в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Сюжет
Отдых

Количество рейсов из областной столицы увеличилось до семи в неделю. Теперь самолеты будет летать ежедневно.

Количество рейсов на курорт выросло и из сургутского аэропорта. Utair будет перевозить пассажиров из крупнейшего города Югры в Сочи 13 раз в неделю. Вылеты запланированы дважды в день по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям, и один раз в день по пятницам.

Ранее «Наш город» писал, кому полагается бесплатная путевка в детский лагерь.

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