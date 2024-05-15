Какие дома покупают тюменцы и почему?

По данным аналитиков Restate, стоимость земельных участков в Тюмени за последний год выросла на 20% — до 276 тысяч рублей. За последний месяц цены выросли на 10 тысяч рублей. Коттеджи подорожали до 10,6 миллиона рублей. Для сравнения, в декабре 2023 года средняя цена на данный вид недвижимости составляла около 9 миллионов рублей.