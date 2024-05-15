Какие дома покупают тюменцы и почему?

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
По данным аналитиков Restate, стоимость земельных участков в Тюмени за последний год выросла на 20% — до 276 тысяч рублей. За последний месяц цены выросли на 10 тысяч рублей. Коттеджи подорожали до 10,6 миллиона рублей. Для сравнения, в декабре 2023 года средняя цена на данный вид недвижимости составляла около 9 миллионов рублей.
По данным аналитиков АН «СОВА», в настоящее время в сегменте элитной загородной недвижимости регистрируется снижение спроса. Меньше всего стали пользоваться популярностью дома площадью до 1 тысячи квадратных метров с нетипичной планировкой, бассейном, большим участком. На коттеджи, популярные в начале 2000-х годов и вовсе сейчас спроса нет.
Основным трендом на рынке элитной загородной недвижимости становятся дома под ключ. По словам доцента кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Морковкина, даже в дорогом сегменте полностью готовые к проживанию объекты продаются быстрее и дороже.
Также для покупателей важно комплексное развитие территорий — предпочтение отдается коттеджным поселком с развитой инфраструктурой, где имеются школы, детсады, магазины, фитнес-залы, спа-центры и кафе-рестораны, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области арендные ставки на жилье практически сравнялись с ипотечными платежами. Сегодня в среднем съем квартиры обойдется в 25 тысяч рублей.