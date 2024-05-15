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Published Сегодня, 05:08

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В Тюмени элитные загородные дома подорожали за год на 17%

Какие дома покупают тюменцы и почему?

15 мая 2024, 05:08
Фото: 1MI

В Тюмени элитные загородные дома подорожали за год на 17%

В Тюменской области за последний год стоимость загородной увеличилась на 10-17%. Цены выросли не только на дома, но и земельные участки. Главными факторами стали цен на строительные материалы и дефицит рабочей силы.

По данным аналитиков Restate, стоимость земельных участков в Тюмени за последний год выросла на 20% — до 276 тысяч рублей. За последний месяц цены выросли на 10 тысяч рублей. Коттеджи подорожали до 10,6 миллиона рублей. Для сравнения, в декабре 2023 года средняя цена на данный вид недвижимости составляла около 9 миллионов рублей.

По данным аналитиков АН «СОВА», в настоящее время в сегменте элитной загородной недвижимости регистрируется снижение спроса. Меньше всего стали пользоваться популярностью дома площадью до 1 тысячи квадратных метров с нетипичной планировкой, бассейном, большим участком. На коттеджи, популярные в начале 2000-х годов и вовсе сейчас спроса нет.

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Основным трендом на рынке элитной загородной недвижимости становятся дома под ключ. По словам доцента кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Морковкина, даже в дорогом сегменте полностью готовые к проживанию объекты продаются быстрее и дороже.

Также для покупателей важно комплексное развитие территорий — предпочтение отдается коттеджным поселком с развитой инфраструктурой, где имеются школы, детсады, магазины, фитнес-залы, спа-центры и кафе-рестораны, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области арендные ставки на жилье практически сравнялись с ипотечными платежами. Сегодня в среднем съем квартиры обойдется в 25 тысяч рублей.

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