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Стоимость аренды квартир в Тюмени почти сравнялась с размером ипотечных платежей

Аренда квартир почти сравнялась по стоимости с ипотечными платежами в Тюмени

11 мая 2024, 05:04
Фото: 1MI

Стоимость аренды квартир в Тюмени почти сравнялась с размером ипотечных платежей

В Тюмени размер арендных ставок на жилье приблизился в 2024 году к размеру платы за ипотеку. По информации аналитиков «Яндекс Аренда», арендные ставки в этом году продолжат сокращать разницу с ипотечными.

Корректировка ставок на рынке аренды в Тюменской области продолжается с середины лета прошлого года. После увеличения Центробанков ключевой ставки, более выгодно стало снимать жилье.

Осенью 2023 года из-за традиционного роста спроса на арендное жилье, съем квартир подорожал на 23% — до 25 тысяч рублей в месяц. Сегодня средняя ставка аренды студий и однокомнатных квартир составляет 22 тысячи рублей, двухкомнатных — около 30 тысяч, трехкомнатных 38 тысяч рублей.

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Что касается ипотечных платежей, то размер зависит от условий займа, в том числе его срока и первоначального взноса. Так, платеж при покупке однокомнатной новостройки (при условии, что первоначальный взнос составляет 20%, сумма кредита — 4,5 миллиона рублей, срок — на 30 лет) составляет от 24,4 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожала загородная недвижимость. За год рост цен составил 9%. Сегодня средняя стоимость загородного дома составляет более 5 миллионов рублей.

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