Аренда квартир почти сравнялась по стоимости с ипотечными платежами в Тюмени

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Корректировка ставок на рынке аренды в Тюменской области продолжается с середины лета прошлого года. После увеличения Центробанков ключевой ставки, более выгодно стало снимать жилье.
Осенью 2023 года из-за традиционного роста спроса на арендное жилье, съем квартир подорожал на 23% — до 25 тысяч рублей в месяц. Сегодня средняя ставка аренды студий и однокомнатных квартир составляет 22 тысячи рублей, двухкомнатных — около 30 тысяч, трехкомнатных 38 тысяч рублей.
Что касается ипотечных платежей, то размер зависит от условий займа, в том числе его срока и первоначального взноса. Так, платеж при покупке однокомнатной новостройки (при условии, что первоначальный взнос составляет 20%, сумма кредита — 4,5 миллиона рублей, срок — на 30 лет) составляет от 24,4 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожала загородная недвижимость. За год рост цен составил 9%. Сегодня средняя стоимость загородного дома составляет более 5 миллионов рублей.