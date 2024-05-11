Аренда квартир почти сравнялась по стоимости с ипотечными платежами в Тюмени

Что касается ипотечных платежей, то размер зависит от условий займа, в том числе его срока и первоначального взноса. Так, платеж при покупке однокомнатной новостройки (при условии, что первоначальный взнос составляет 20%, сумма кредита — 4,5 миллиона рублей, срок — на 30 лет) составляет от 24,4 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.