nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Что категорически нельзя делать родителям малоежек

Что категорически нельзя делать родителям малоежек

14 мая 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney
Многие дети не отличаются отменным аппетитом, но родители некоторыми мерами могут усугубить ситуацию.
Сюжет
Дети

Не нужно кормить детей по расписанию за просмотром мультиков

Ребенка лучше не кормить во время просмотра мультиков или телепередач. Несмотря на то, что этот способ пользуется популярностью среди родителей, он не имеет ничего общего с нормальным приемом пищи. Также, он может привести к перееданию, потому что малыш не контролирует чувство сытости, пока его внимание сконцентрировано на контенте, пишет NEWIA.

И нельзя пытаться накормить сытого ребенка, если пришло время есть по расписанию. Такое кормление может привести к истерикам и выплевываниям еды.

Не устраивайте ритуал из приема пищи

Ни в коем случае из приема пищи не нужно устраивать ритуал, в котором принимают участие все члены семьи. Такое может привести к тому, что ребенок почувствует себя важной персоной и кормление станет для него методом развлечения. Он еще охотнее будет отказываться от еды, зная, что родители устроят для него шоу, пытаясь заставить поесть.

Обычно такое происходит в семьях, где один ребенок и много родственников.

Фото: Изображение Midjourney

Как сформировать правильные пищевые привычки?

Кормить ребенка не нужно в неподходящих для этого местах — в кровати, на диване или на полу. Это сформирует неправильную привычку есть и перекусывать где придётся.

Не нужно пытаться насильно накормить ребенка тем, что он не любит. Многие дети иначе воспринимают вкус фруктов, кисломолочных продуктов, овощей и мяса в раннем возрасте. И это абсолютно нормально.

Также, нужно исключить перекусы. Если ребенок хочет поесть между обедом и ужином, нужно подумать над тем как сбалансировать его рацион и разбавить прием пищи чем-то вкусным.

Ребенка нельзя ограничивать в питье. Он всегда в неограниченных количествах должен пить компоты, воду, морсы.

Если у вашего ребенка уже сформировались неправильные пищевые привычки или он отказывается есть добровольно, лучше вооружиться терпением и исправлять ситуацию постепенно.

Читайте также:
Психолог рассказала, как справиться с тревогой при мысли о смерти родителейМногодетная тюменка-алкоголичка задолжала своим детям 4 миллиона рублейВ детских лагерях Тюменской области почти закончились путевки на летние смены
#Нигина Азамова#Общество#Дети#Психология#Еда#Родители
Подпишитесь
Держаться как в 41-м. На Тобольск наступает большая вода
Сегодня, 14:02
Как снять посуточно квартиру в Тюмени? Цены и лучшие районы
Сегодня, 01:02
Паводок-2024: что происходит с тюменскими реками?
Сегодня, 03:39
Кто займет кресло мэра Тюмени после ухода Кухарука?
Сегодня, 05:16
Тысяча за спиннинг, а за улов — десятки. Сколько стоит платная рыбалка в Тюмени
Сегодня, 10:40
Был пропавшим без вести: юного тюменца, погибшего на СВО, не могут похоронить
Сегодня, 08:46
"