Что категорически нельзя делать родителям малоежек

Ребенка лучше не кормить во время просмотра мультиков или телепередач. Несмотря на то, что этот способ пользуется популярностью среди родителей, он не имеет ничего общего с нормальным приемом пищи. Также, он может привести к перееданию, потому что малыш не контролирует чувство сытости, пока его внимание сконцентрировано на контенте, пишет NEWIA.