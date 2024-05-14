Что категорически нельзя делать родителям малоежек

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Ребенка лучше не кормить во время просмотра мультиков или телепередач. Несмотря на то, что этот способ пользуется популярностью среди родителей, он не имеет ничего общего с нормальным приемом пищи. Также, он может привести к перееданию, потому что малыш не контролирует чувство сытости, пока его внимание сконцентрировано на контенте, пишет NEWIA.
И нельзя пытаться накормить сытого ребенка, если пришло время есть по расписанию. Такое кормление может привести к истерикам и выплевываниям еды.
Ни в коем случае из приема пищи не нужно устраивать ритуал, в котором принимают участие все члены семьи. Такое может привести к тому, что ребенок почувствует себя важной персоной и кормление станет для него методом развлечения. Он еще охотнее будет отказываться от еды, зная, что родители устроят для него шоу, пытаясь заставить поесть.
Обычно такое происходит в семьях, где один ребенок и много родственников.
Кормить ребенка не нужно в неподходящих для этого местах — в кровати, на диване или на полу. Это сформирует неправильную привычку есть и перекусывать где придётся.
Не нужно пытаться насильно накормить ребенка тем, что он не любит. Многие дети иначе воспринимают вкус фруктов, кисломолочных продуктов, овощей и мяса в раннем возрасте. И это абсолютно нормально.
Также, нужно исключить перекусы. Если ребенок хочет поесть между обедом и ужином, нужно подумать над тем как сбалансировать его рацион и разбавить прием пищи чем-то вкусным.
Ребенка нельзя ограничивать в питье. Он всегда в неограниченных количествах должен пить компоты, воду, морсы.
Если у вашего ребенка уже сформировались неправильные пищевые привычки или он отказывается есть добровольно, лучше вооружиться терпением и исправлять ситуацию постепенно.