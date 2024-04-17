Психолог рассказала, как справиться с тревогой при мысли о смерти родителей

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Об этом пишет newia.ru со ссылкой на self.com. Специалист советует подумать о будущем, а также о своих сильных сторонах.
Многие беспокоят навязчивые мысли о скорой возможной смерти пожилых родителей. Из-за них сложно уснуть. Одна из пациенток рассказала изданию, такие мысли ее мучали с самого детства. Но в последние годы страх усилился, когда девушка стала наблюдать за тем, как ее мать стареет.
Беверли Ибех отметила, что такое возникает по причине того, что родители становятся первыми взрослыми, к которым дети привязываются. Ребенок полагается во всем на своих маму и папу, поэтому испытывают первобытный ужас, думая об их смерти.
Нужно изучить свои глубинные страхи, рассказывает специалист. Часто наши самые большие страхи возникают из-за того, что мы представляем себе наихудший сценарий вместо вероятного. Также стоит задуматься, какие последствия наступят, если родитель умрет. Возможно, холодная и спокойная оценка даст понять, что все не так мрачно.
Также психолог советует задуматься о том, что люди всегда теряли своих родителей и проходили очень темные времена. Если вы тоже в ужасе от того, что не сможете справиться, найдите время, чтобы подумать о других потерях, которые вы пережили в прошлом, о своих сильных сторонах, рекомендует доктор Ибех.
Вместе с тем, психолог рекомендует записать несколько голосовых сообщений или видеозаписей со своими родителями, если вас мучает страх больше не услышать и не увидеть их.