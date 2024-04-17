nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Психолог рассказала, как справиться с тревогой при мысли о смерти родителей

Психолог рассказала, как справиться с тревогой при мысли о смерти родителей

17 апреля 2024, 16:29
Фото: Изображение Midjourney
Американский психолог, специалист по тревоге и горю Беверли Ибех рассказала о нескольких методах справиться с тревогой и стрессом при навязчивых мыслях о том, что пожилые родители скоро могут умереть.
Сюжет
Дети

Об этом пишет newia.ru со ссылкой на self.com. Специалист советует подумать о будущем, а также о своих сильных сторонах.

Многие беспокоят навязчивые мысли о скорой возможной смерти пожилых родителей. Из-за них сложно уснуть. Одна из пациенток рассказала изданию, такие мысли ее мучали с самого детства. Но в последние годы страх усилился, когда девушка стала наблюдать за тем, как ее мать стареет.

Беверли Ибех отметила, что такое возникает по причине того, что родители становятся первыми взрослыми, к которым дети привязываются. Ребенок полагается во всем на своих маму и папу, поэтому испытывают первобытный ужас, думая об их смерти.

Нужно изучить свои глубинные страхи, рассказывает специалист. Часто наши самые большие страхи возникают из-за того, что мы представляем себе наихудший сценарий вместо вероятного. Также стоит задуматься, какие последствия наступят, если родитель умрет. Возможно, холодная и спокойная оценка даст понять, что все не так мрачно.

Также психолог советует задуматься о том, что люди всегда теряли своих родителей и проходили очень темные времена. Если вы тоже в ужасе от того, что не сможете справиться, найдите время, чтобы подумать о других потерях, которые вы пережили в прошлом, о своих сильных сторонах, рекомендует доктор Ибех.

Вместе с тем, психолог рекомендует записать несколько голосовых сообщений или видеозаписей со своими родителями, если вас мучает страх больше не услышать и не увидеть их.

#Нигина Азамова#Дети#Психология#Родители#Психологическое здоровье
Угроза затопления! В Тюменской области вода прибывает по полметра в сутки
Сегодня, 06:25
«Это убивает город»: тюменский урбанист связал паводки с высокой автомобилизацией
Сегодня, 09:35
Когда это стало нормой? Уроженка Тобольска Инстасамка выложила новое скандальное фото
Сегодня, 09:02
«Цены подняли в несколько раз»: жильцов дома УК «Русь» шокировали суммы платежей
Сегодня, 07:39
Ребенка жестоко избили и выкинули из ресторана в Тюмени
Сегодня, 04:41
Как найти идеальное жилье в Тюмени: советы от эксперта
Сегодня, 12:55
"