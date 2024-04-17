Психолог рассказала, как справиться с тревогой при мысли о смерти родителей

Также психолог советует задуматься о том, что люди всегда теряли своих родителей и проходили очень темные времена. Если вы тоже в ужасе от того, что не сможете справиться, найдите время, чтобы подумать о других потерях, которые вы пережили в прошлом, о своих сильных сторонах, рекомендует доктор Ибех.