Тюменцы в ажиотаже скупают туфли, кроссовки и босоножки

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
На покупку обуви с начала года жители региона потратили в целом 1,3 миллиарда рублей, что на 7,5% превышает аналогичные показатели 2023 года.
По данным экспертов, с начала этого года в цене выросли все виды обуви, поэтому рост суммы, потраченной на покупки, вполне логичен. К примеру, ботинки с начала этого года подорожали на 13% (до 3,5 тысячи рублей), кеды — за год на 42% (стоимость увеличилась с 2,4 тысячи до 3,5 тысячи рублей), пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в мае стоимость бытовой техники может увеличиться на 10%. Причиной тому станет инфляция, рост курса валют и проблемы с логистикой.