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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В Тюмени продажи обуви выросли на 45%

Тюменцы в ажиотаже скупают туфли, кроссовки и босоножки

10 мая 2024, 07:28
Фото: 1MI

В Тюмени продажи обуви выросли на 45%

В Тюменской области в этом году увеличился спрос на туфли на 45%. Продажи кроссовок возросли на 34%, босоножек и сапог — на 28% и 18% соответственно. Об этом сообщили аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

На покупку обуви с начала года жители региона потратили в целом 1,3 миллиарда рублей, что на 7,5% превышает аналогичные показатели 2023 года.

По данным экспертов, с начала этого года в цене выросли все виды обуви, поэтому рост суммы, потраченной на покупки, вполне логичен. К примеру, ботинки с начала этого года подорожали на 13% (до 3,5 тысячи рублей), кеды — за год на 42% (стоимость увеличилась с 2,4 тысячи до 3,5 тысячи рублей), пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в мае стоимость бытовой техники может увеличиться на 10%. Причиной тому станет инфляция, рост курса валют и проблемы с логистикой.

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