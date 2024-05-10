Тюменцы в ажиотаже скупают туфли, кроссовки и босоножки

По данным экспертов, с начала этого года в цене выросли все виды обуви, поэтому рост суммы, потраченной на покупки, вполне логичен. К примеру, ботинки с начала этого года подорожали на 13% (до 3,5 тысячи рублей), кеды — за год на 42% (стоимость увеличилась с 2,4 тысячи до 3,5 тысячи рублей), пишет РБК Тюмень.