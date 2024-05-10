«Нам соврали»: тюменцев возмутило изменение маршрута прохода военной техники

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
По ранее запланированному маршруту колонна машина должна была проехать от площади 400-летия города в сторону Мельникайте, Обхода Тюмени, Ямской, Монтажников и т. д. По центру города колонна должна была проехать дважды, но в итоге с Мельникайте машины двинулись сразу на Монтажников, в Заречную часть, после чего через Профсоюзную к озеру Андреевское.
«О маршруте следования военной техники на официальном сайте людям просто соврали. Мы полтора часа прождали, замёрзли, а они вообще в другом месте ехали. Отношение к людям отвратительное», — возмутились горожане в социальных сетях.
«Они маршрут сменили, мы на мосту около ЖК „Колумб“ ждали, не дождались…», — пожаловались тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени прошло порядка 1,5 тысячи мероприятий, посвященных Дню Победы. Для горожан работали концертные площадки, выставка боевой техники и т. д.