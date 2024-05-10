«Нам соврали»: тюменцев возмутило изменение маршрута прохода военной техники

По ранее запланированному маршруту колонна машина должна была проехать от площади 400-летия города в сторону Мельникайте, Обхода Тюмени, Ямской, Монтажников и т. д. По центру города колонна должна была проехать дважды, но в итоге с Мельникайте машины двинулись сразу на Монтажников, в Заречную часть, после чего через Профсоюзную к озеру Андреевское.