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По улицам Тюмени проехала колонна военной техники ТВВИКУ

«Нам соврали»: тюменцев возмутило изменение маршрута прохода военной техники

10 мая 2024, 05:39
Фото: ЧС Тюмень

По улицам Тюмени проехала колонна военной техники ТВВИКУ

Жители Тюмени остались недовольны организацией прохода военной техники ТВВИКУ по улицам города 9 мая. В последний момент военные изменили маршрут движения. В итоге тюменцам пришлось мерзнуть в ожидании военных авто.

По ранее запланированному маршруту колонна машина должна была проехать от площади 400-летия города в сторону Мельникайте, Обхода Тюмени, Ямской, Монтажников и т. д. По центру города колонна должна была проехать дважды, но в итоге с Мельникайте машины двинулись сразу на Монтажников, в Заречную часть, после чего через Профсоюзную к озеру Андреевское.

Видео: читатель nashgorod.ru
«О маршруте следования военной техники на официальном сайте людям просто соврали. Мы полтора часа прождали, замёрзли, а они вообще в другом месте ехали. Отношение к людям отвратительное», — возмутились горожане в социальных сетях.
«Они маршрут сменили, мы на мосту около ЖК „Колумб“ ждали, не дождались…», — пожаловались тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени прошло порядка 1,5 тысячи мероприятий, посвященных Дню Победы. Для горожан работали концертные площадки, выставка боевой техники и т. д.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Новости тюмени#День Победы#9 мая
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