Готовьте зонты: в Тюмени на неделю зарядят дожди. Также ожидается снег

В Тюмень на неделю зарядят дожди

В Тюмени на следующей неделе опять пойдет снег. Осадки в виде дождя со снегом метеорологи обещают в четверг, 16 мая. По прогнозам синоптиков, вся предстоящая неделя в областной столице будет дождливой.