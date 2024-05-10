Готовьте зонты: в Тюмени на неделю зарядят дожди. Также ожидается снег

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Published Сегодня, 05:02
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В понедельник, 13 мая, в городе выпадет около 18 мм осадков. Температура воздуха составит +6….+11. Во вторник и среду похолодает до +3….+9. В четверг, несмотря на пролетающий снег, метеорологи обещают небольшое потепление — до +13.
В пятницу, 17 мая, осадки прекратятся и немного потеплеет — до +15…+16. Такая погода сохранится до конца следующей недели.
Сегодня в Тюмени день ожидается солнечным и ветреным — скорость ветра составит 10-12 м/с. Максимальная температура воздуха +5….+10.