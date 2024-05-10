В аварии под Тюменью погиб волонтер поискового отряда

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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По данным противопожарной службы Тюменской области, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с проезжей части дороги, машина врезалась в дерево и перевернулась.
«Мне позвонили из МЧС, сообщили, что погиб Александр (позывной Аргон). Поверить не могу в это. Саша — это человек, который: пожары — я, поиски — я, обучение — я, работа с детьми — я, помочь, поддержать — я, забрать бабушку с деменцией в три часа ночи — я. Один из самых активных и отзывчивых поисковиков. У Саши остались супруга, ребенок, которого они взяли из детского дома полтора года назад, ипотека», — сообщил руководитель движения Никита Тропынин в своем тг-канале.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 8 мая на перекрестке Жуковского и Дружбы произошла массовая авария — столкнулись несколько авто, в том числе автомобиль ДПС. О пострадавших информации не было.