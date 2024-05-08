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Половина ресторанов в Тюмени готовят из неизвестных продуктов

Половина ресторанов в Тюмени готовят из неизвестных продуктов

8 мая 2024, 15:58
Фото: 1MI
Более 480 заведений общественного питания в Тюменской области работают без регистрации в госсервисах, которые отслеживают происхождение продуктов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Как рассказали в ведомстве, 41% заведений общепита региона не зарегистрированы в системах, а сырье, которое доставляется на их кухни, не имеет документов.

Таким образом, установить срок годности продуктов, место их производство и другие детали уточнить без документов невозможно.

Тем не менее, подчеркнули в ведомстве, регистрация в ФГИС «ВетИС» на сегодня не является обязательной.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ожидается опасная погода.

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#Нигина Азамова#Общество#Кафе#Продукты#Ресторан#Продукты питания
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