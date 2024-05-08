Половина ресторанов в Тюмени готовят из неизвестных продуктов

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Как рассказали в ведомстве, 41% заведений общепита региона не зарегистрированы в системах, а сырье, которое доставляется на их кухни, не имеет документов.
Таким образом, установить срок годности продуктов, место их производство и другие детали уточнить без документов невозможно.
Тем не менее, подчеркнули в ведомстве, регистрация в ФГИС «ВетИС» на сегодня не является обязательной.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ожидается опасная погода.