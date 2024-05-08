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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Тюменцев предупредили об опасной погоде

Тюменцев предупредили об опасной погоде

8 мая 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
В главном управлении МЧС предупредили об опасной погоде в Тюменской области. По данным «Обь-Иртышское УГМС», завтра в регионе ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер.

Порывы ветра будут достигать 18-23 м/с, сообщают синоптики. А такой ветер способен гнуть деревья, сносить неустойчивые конструкции и даже срывать кровлю.

В связи с такими метеоусловиями, тюменцев просят быть внимательными и осторожными, лучше вообще не выходить из дома. При усилении ветра следует ограничить нахождение на открытой местности.

Лучше избегать нахождения рядом с линией электропередач и деревьями. За рулем авто лучше не разгоняться.

Ранее «Наш город» писал, что сложные погодные условия будут и на тюменской трассе.

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