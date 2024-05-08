Тюменцев предупредили об опасной погоде

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Порывы ветра будут достигать 18-23 м/с, сообщают синоптики. А такой ветер способен гнуть деревья, сносить неустойчивые конструкции и даже срывать кровлю.
В связи с такими метеоусловиями, тюменцев просят быть внимательными и осторожными, лучше вообще не выходить из дома. При усилении ветра следует ограничить нахождение на открытой местности.
Лучше избегать нахождения рядом с линией электропередач и деревьями. За рулем авто лучше не разгоняться.
Ранее «Наш город» писал, что сложные погодные условия будут и на тюменской трассе.