В Тюмени странный мужчина вылез из окна на 9 этаже. ВИДЕО

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
На видеозаписи видно, как мужчина полностью вылазит из окна, держась за подоконник. Какое-то время ходит по выступу с внешней стороны дома, а затем залазит обратно домой.
Тюменцы в социальных сетях предположили, что мужчина мог сделать это на спор, либо находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Инцидент официально пока не прокомментировали.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области снова выпадет снег.