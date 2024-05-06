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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

В Тюмени странный мужчина вылез из окна на 9 этаже

В Тюмени странный мужчина вылез из окна на 9 этаже. ВИДЕО

6 мая 2024, 12:54
Фото: 1MI

В Тюмени странный мужчина вылез из окна на 9 этаже

На Газовиков, 45 в Тюмени заметили экстремала. Тюменец вылез из окна на 9 этаже. В Сети появились кадры инцидента.

На видеозаписи видно, как мужчина полностью вылазит из окна, держась за подоконник. Какое-то время ходит по выступу с внешней стороны дома, а затем залазит обратно домой.

Тюменцы в социальных сетях предположили, что мужчина мог сделать это на спор, либо находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Видео: ЧП Тюмень

Инцидент официально пока не прокомментировали.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области снова выпадет снег.

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