Названы признаки мужчины, с которым можно построить нормальные отношения

У настоящего мужчины всегда есть точка зрения на все. Он действует без учета мнений окружающих, пишет NEWIA со ссылкой на peopletalk.ru. При этом нормальный мужчина никогда не игнорирует и не критикуют чужие взгляды, но и не позволяет давить на себя. Ему при этом чужда погоня за трендами и одобрением общества. Принимая решение, он берет в учет лишь свой жизненный опыт и свои интересы.