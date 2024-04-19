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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Названы признаки мужчины, с которым можно построить нормальные отношения

Названы признаки мужчины, с которым можно построить нормальные отношения

19 апреля 2024, 16:26
Фото: Изображение Midjourney
Каждая женщина представляет себе образ идеального мужчины. Но не всегда он соответствует реальности. Поэтому очень многие влюбляются, а потом разочаровываются в своем избраннике. Поэтому эксперты назвали 10 признаков, которые нужно учитывать при выборе того самого.

Свои правила жизни

У настоящего мужчины всегда есть точка зрения на все. Он действует без учета мнений окружающих, пишет NEWIA со ссылкой на peopletalk.ru. При этом нормальный мужчина никогда не игнорирует и не критикуют чужие взгляды, но и не позволяет давить на себя. Ему при этом чужда погоня за трендами и одобрением общества. Принимая решение, он берет в учет лишь свой жизненный опыт и свои интересы.

Профессионализм и стремление к саморазвитию

Настоящего мужчину также характеризуют любознательность и открытость к новым знаниям. Он профессионал в своей сфере, но при этом интересуется не только своей отраслью. С ним всегда можно поддержать разговор. Он готов учиться новым навыкам и расширять кругозор. Также он осознает свой профессионализм без подтверждения со стороны, ему не нужны грамоты и награды.

Чувство юмора

Настоящий мужчина чувствует себя прекрасно и в компании, и наедине с самим собой. Ему не сложно несколько часов сосредоточенно работать, так же как и на протяжении долгого времени поддерживать беседы в компании, рассказывая интересные истории. Также он держит удар — адекватно воспринимая шутки в свой адрес, но не позволяет другим людям самоутверждаться за свой счёт.

Ответственность за свою жизнь

Зрелый мужчина никогда не обвиняет никого в своих неудачах и не жалуется на жизнь. Он осознает, что он несет ответственность за качество своей жизни сам. Если случается какой-то провал, он никогда не ищет виноватых, а делает выводы и идет дальше. При этом, всегда признает свою ошибку и извинится.

Умение держать слово

Нормальный мужчина может держать слово, он не нарушает данных им обещаний. В то же время он не станет разбрасываться словами налево и направо. Он трезво оценивает свои возможности, поэтому не станет брать на себя ответственность за то, с чем не справится.

Отсутствие «критических дней»

Понятно, что плохие дни бывают у всех, но настоящий мужчина не позволит внешним факторам влиять на свою жизни. Зрелый человек будет себя вести как ни в чем не бывало, даже если у него серьезные проблемы. Он не станет срывать злость на своей женщине или своих детях. Стабильная психика — это верный признак настоящего мужчины.

Умение признавать ошибки

Конфликты бывают у всех пар, это нормальный процесс укрепления отношений. Но куда хуже, когда мужчина уходит от разногласий, позволяю конфликту развиваться фоново до скандала. Зрелый мужчина готов к серьёзным разговорам, более того, он готов признать свои ошибки, чтобы сохранить эти отношения.

Отсутствие зависти чужим успехам

Нормальный мужчина никогда не станет завидовать чужим достижениям. Он не страдает от того, что кто-то в чем-то стал лучше, чем он. Чужие успехи зрелый человек воспринимает как стимул для своего развития. Также настоящий мужчина никогда не будет обесценивать чужие успехи.

Умение не поддаваться на провокации

Провокации никогда не повлияют на зрелого мужчину. Он самостоятельно видит границу между важными вещами и манипуляциями для привлечения внимания. Он тактично выйдет из неоднозначной ситуации, когда кто-то требует от него подарков в качестве доказательства любви. Зрелый мужчина будет сам радовать любимую без просьб и намеков. К слову, большое количество подарков — это тоже тревожный звоночек. Не исключено, что человек пытается купить любовь из-за неуверенности в себе.

Красивые ухаживания

Настоящий мужчина умеет сделать даму сердца счастливой. Он внимательно слушает свою вторую половинку и знает, как ее порадовать, сможет устроить приятный сюрприз. Также зрелый мужчина умеет красиво расставаться, не требуя шанса на восстановление отношений.

#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Отношения#Романтика#Женщина#Мужчина
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