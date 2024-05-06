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Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Тюменские мигранты стали просить двойную оплату за свою работу

Тюменские мигранты стали просить двойную оплату за свою работу

6 мая 2024, 16:27
Фото: Изображение Midjourney
Приехавшие из стран Ближнего Зарубежья и Азии в Тюменскую область мигранты стали требовать больше денег за свои услуги. Они выполняют работы по хозяйству, занимаются ремонтными работами.

Они повысили свой прайс в два раза. Ранее минимальная стоимость их работы составляла 2000 рублей, а сейчас они запрашивают за те же работы 4000 рублей, пишет Ura.ru.

Это может быть связано с дефицитом рабочей силы. Тюменцы, несмотря на повышение цен, соглашаются с требованиями.

В данный момент в России ужесточили правила въезда мигрантов. Такая тенденция связана с терактом в «Крокус Сити Холле».

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени обвалился рынок вторичного жилья.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Мигранты#Нелегальные мигранты
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