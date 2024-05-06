Тюменские мигранты стали просить двойную оплату за свою работу

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Они повысили свой прайс в два раза. Ранее минимальная стоимость их работы составляла 2000 рублей, а сейчас они запрашивают за те же работы 4000 рублей, пишет Ura.ru.
Это может быть связано с дефицитом рабочей силы. Тюменцы, несмотря на повышение цен, соглашаются с требованиями.
В данный момент в России ужесточили правила въезда мигрантов. Такая тенденция связана с терактом в «Крокус Сити Холле».
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени обвалился рынок вторичного жилья.