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Глава «Этажей» назвал падение сделок с вторичкой в Тюмени рекордным

Глава «Этажей» назвал падение сделок с вторичкой в Тюмени рекордным

6 мая 2024, 16:12
Фото: 1MI
Глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов подвел итоги апреля на рынке недвижимости в Тюменской области. По его словам, количество сделок на вторичном рынке упало до рекордного уровня.

Он отметил, что это было ожидаемо, потому что тренд появился еще в марте.

При этом эксперт подчеркивает, что обратная ситуация складывается на рынке загородной недвижимости.

«То, что происходит с вторичкой, уже в третьем квартале 2024 г. будет ждать рынок новостроек. Вторичка после закручивания гаек по ставке села больше чем на 40%», — пишет в своем телеграм-канале Хусаинов.

По его словам, похожая ситуация ждет и рынок новостроек. Количество сделок, по его прогнозам, может упасть в этом сегменте на 20-25%.

Рынок ипотеки, по словам бизнесмена, тоже начал терять обороты. Все эти факторы могут привести к снижению цен.

Эксперт прогнозирует рост и развитие в сфере загородной и коммерческой недвижимости на этом фоне.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени отключат отопление.

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