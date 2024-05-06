Глава «Этажей» назвал падение сделок с вторичкой в Тюмени рекордным

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Он отметил, что это было ожидаемо, потому что тренд появился еще в марте.
При этом эксперт подчеркивает, что обратная ситуация складывается на рынке загородной недвижимости.
«То, что происходит с вторичкой, уже в третьем квартале 2024 г. будет ждать рынок новостроек. Вторичка после закручивания гаек по ставке села больше чем на 40%», — пишет в своем телеграм-канале Хусаинов.
По его словам, похожая ситуация ждет и рынок новостроек. Количество сделок, по его прогнозам, может упасть в этом сегменте на 20-25%.
Рынок ипотеки, по словам бизнесмена, тоже начал терять обороты. Все эти факторы могут привести к снижению цен.
Эксперт прогнозирует рост и развитие в сфере загородной и коммерческой недвижимости на этом фоне.
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