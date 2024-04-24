nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Эксперт рассказал, почему в Тюмени резко упали цены на жилье

Эксперт рассказал, почему в Тюмени резко упали цены на жилье

24 апреля 2024, 12:53
Фото: 1MI
В Тюмени подешевели квартиры. Об этом в своем отчете рассказала федеральная компания «Этажи». По данным аналитиков агентства, в марте цены в домах эконом-класса цены снизились на 4,7%, а в домах комфорт-класса на 4,6%. Речь идет о первичном жилье.

В бизнес-классе стоимость квартир наоборот выросла на 2,2%.

Эксперт по недвижимости Евгений Антонов рассказал «Нашему городу», с чем связано резкое падение цен. По его словам, спрос на жилье ближе к лету упал в целом, но на стоимость могли повлиять и другие факторы — они связаны с ожесточениями условий выдачи ипотек:

«Вырос первоначальный взнос. Закрылась ипотеку по двум документам. Одобрений по ипотечному кредитованию стало значительно меньше», — рассказал специалист.

Также, он подчеркнул, что у банков выросли требования к заемщикам. Чтобы получить одобрение, нужно пройти очень много проверок. Также, ближе к лету фокус потребителя переместился на загородную недвижимость.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти не помогают предпринимателям, пострадавшим из-за паводка.

Читайте также:
От замка к бараку: сколько стоят самые дорогие и самые дешевые квартиры в Тюмени?Квартиры в новостройках Тобольска подорожали в полтора разаПридется смириться: вторичное жилье в Тобольске резко подорожало
#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Недвижимость#Цены#Квартиры#Цены на жилье#Цены на квартиры
Подпишитесь
«Вода не уйдет»: как долго Тюменская область будет затоплена паводком?
Сегодня, 05:22
Крадут 80 миллионов в месяц! Новые схемы мошенничества в Тюменской области
Сегодня, 06:26
Нашествие кровососов! Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков
Сегодня, 06:51
«Не быть вредителем»: тюменцам рассказали, как не раздражаться по пустякам
Сегодня, 09:27
Стоимость потребительской корзины в Тюмени побила новый рекорд
Сегодня, 05:09
«Огромная боль утраты»: в Ялуторовске простились с погибшим на СВО земляком
Сегодня, 08:27
"