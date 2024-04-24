Эксперт рассказал, почему в Тюмени резко упали цены на жилье

Эксперт по недвижимости Евгений Антонов рассказал «Нашему городу», с чем связано резкое падение цен. По его словам, спрос на жилье ближе к лету упал в целом, но на стоимость могли повлиять и другие факторы — они связаны с ожесточениями условий выдачи ипотек: