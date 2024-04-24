Эксперт рассказал, почему в Тюмени резко упали цены на жилье

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В бизнес-классе стоимость квартир наоборот выросла на 2,2%.
Эксперт по недвижимости Евгений Антонов рассказал «Нашему городу», с чем связано резкое падение цен. По его словам, спрос на жилье ближе к лету упал в целом, но на стоимость могли повлиять и другие факторы — они связаны с ожесточениями условий выдачи ипотек:
«Вырос первоначальный взнос. Закрылась ипотеку по двум документам. Одобрений по ипотечному кредитованию стало значительно меньше», — рассказал специалист.
Также, он подчеркнул, что у банков выросли требования к заемщикам. Чтобы получить одобрение, нужно пройти очень много проверок. Также, ближе к лету фокус потребителя переместился на загородную недвижимость.
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