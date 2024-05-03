В Тюмени временно перекроют объездную дорогу

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6 мая с полуночи до 3 часов ночи для проезда закроют две полосы движения на Обходе в районе надземного пешеходного перехода у ЖК «Колумб» по направлению в сторону ул. Ямской. Проехать можно будет только по свободной полосе.
Такие меры были приняты в связи с проведением ремонта кровли надземного перехода, который был поврежден штормом.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени 8 мая изменится схема движения транспорта.