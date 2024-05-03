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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В Тюмени временно перекроют объездную дорогу

В Тюмени временно перекроют объездную дорогу

3 мая 2024, 12:00
Фото: 1MI
В ночь с воскресенья на понедельник будет перекрыта часть объездной в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ГУС ТО.

 

6 мая с полуночи до 3 часов ночи для проезда закроют две полосы движения на Обходе в районе надземного пешеходного перехода у ЖК «Колумб» по направлению в сторону ул. Ямской. Проехать можно будет только по свободной полосе.

Такие меры были приняты в связи с проведением ремонта кровли надземного перехода, который был поврежден штормом.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени 8 мая изменится схема движения транспорта.

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#Нигина Азамова#Общество#Ремонт#Дорога
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