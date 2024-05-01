Дворец спорта в Тюмени вновь закроют. В чем причина?

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
По данным департамента спорта Тюменской области, на реставрацию потратят 660 миллионов рублей, пишет 72.RU.
На работы по проведению капремонта Дворца спорта в 2023 году было выделено 285 миллионов рублей. Такие данные были указаны поправках к бюджету на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно бюджету региона на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов на ремонтные работы предусмотрено еще более 300 миллионов рублей.
«Предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы объектов спорта на 2024 год в сумме 378 миллионов 275 тысяч рублей (проведение капитального ремонта спортивного комплекса „Дворец спорта“ в г. Тюмени и оснащение спортивных объектов)», — указано в бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
Напомним, в августе 2023 года проектная документация по капитальному ремонту Дворца спорта, расположенному на улице Розы Люксембург, получила положительное заключение.
Тюменский Дворец спорта был закрыт в декабре 2022 года из-за выявленных дефектов конструктивных элементов здания. Однако позже, в конце августа 2023 года, в здании разрешили проводить игры и концертные мероприятия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют построить новую ледовую арену для хоккейного клуба «Рубин». Спортобъект намерены возвести посредством механизмов государственного-частного партнерства.