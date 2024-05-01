Дворец спорта в Тюмени вновь закроют. В чем причина?

На работы по проведению капремонта Дворца спорта в 2023 году было выделено 285 миллионов рублей. Такие данные были указаны поправках к бюджету на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно бюджету региона на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов на ремонтные работы предусмотрено еще более 300 миллионов рублей.