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В Тюмени закроют до конца года Дворец спорта из-за ремонтных работ

Дворец спорта в Тюмени вновь закроют. В чем причина?

1 мая 2024, 12:37
Фото: 2 ГИС

В Тюмени закроют до конца года Дворец спорта из-за ремонтных работ

В Тюмени закроют на ремонт Дворец спорта по улице Розы Люксембург. Работы по капитальному ремонту здания стартуют в мае этого года и продлятся до декабря 2024 года.

По данным департамента спорта Тюменской области, на реставрацию потратят 660 миллионов рублей, пишет 72.RU.

На работы по проведению капремонта Дворца спорта в 2023 году было выделено 285 миллионов рублей. Такие данные были указаны поправках к бюджету на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно бюджету региона на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов на ремонтные работы предусмотрено еще более 300 миллионов рублей.

«Предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы объектов спорта на 2024 год в сумме 378 миллионов 275 тысяч рублей (проведение капитального ремонта спортивного комплекса „Дворец спорта“ в г. Тюмени и оснащение спортивных объектов)», — указано в бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
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Напомним, в августе 2023 года проектная документация по капитальному ремонту Дворца спорта, расположенному на улице Розы Люксембург, получила положительное заключение.

Тюменский Дворец спорта был закрыт в декабре 2022 года из-за выявленных дефектов конструктивных элементов здания. Однако позже, в конце августа 2023 года, в здании разрешили проводить игры и концертные мероприятия.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют построить новую ледовую арену для хоккейного клуба «Рубин». Спортобъект намерены возвести посредством механизмов государственного-частного партнерства.

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